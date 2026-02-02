CUR in Campo evolve e guarda al futuro: nasce Live the Dream

Il lancio ufficiale del nuovo brand, avvenuto oggi, segna l’inizio di una nuova fase: non un semplice rebranding, ma un’evoluzione strutturata di un format già consolidato.

Redazione Derby Derby Derby 2 febbraio - 13:06

Quando si parla di calcio, tifosi e passione, si pensa subito alla magnifica realtà di CUR in Campo, che ogni anno offre la possibilità di vivere l’emozione di diventare calciatore per un giorno. È molto più di una semplice partita: dai preparativi negli spogliatoi all’ingresso in campo, ogni partecipante può sperimentare la magia del calcio professionistico, con uno sguardo solidale rivolto al territorio. Con l'esperienza maturata in questi ultimi anni, CUR in Campo alza ancora l'asticella, presentando una nuova identità e un format esperienziale unico nel suo genere, che mette sempre di più le persone al centro dello sport.

Idea Lab annuncia ufficialmente la nascita di Live the Dream, il nuovo brand che rappresenta l’evoluzione naturale di un progetto che negli anni si è distinto nel panorama degli eventi sportivi esperienziali. Ideato, creato e realizzato da Idea Lab, Live the Dream nasce dall’esperienza maturata con CUR in Campo e ne amplia visione, linguaggio ed ambizione. Il lancio ufficiale del nuovo brand, avvenuto oggi, segna l’inizio di una nuova fase: non un semplice rebranding ma un’evoluzione strutturata di un format già consolidato.

La novità di CUR in Campo: nasce Live the Dream — Live the Dream è una piattaforma esperienziale sportiva che supera il concetto tradizionale di evento, trasformando lo sport in un’esperienza autentica e vissuta in prima persona. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale www.livethedream.it e, successivamente, verrà aperta l’asta online collegata agli eventi: attraverso questo strumento, gli utenti potranno aggiudicarsi la possibilità di entrare in campo e giocare fianco a fianco con ex campioni professionisti, vivendo lo sport in prima persona e diventando protagonisti dell’evento.

«Live the Dream rappresenta ciò che CUR in Campo è diventato nel tempo: un’idea matura, strutturata e pronta a parlare a un pubblico più ampio, senza perdere autenticità», dichiara il team di Idea Lab. Nel prossimo futuro Live the Dream sarà il contenitore di nuove esperienze, progetti speciali e format pensati per un pubblico sempre più ampio, mantenendo un forte legame con il territorio e con i valori che hanno reso CUR in Campo un punto di riferimento.