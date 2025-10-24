CUR in Campo torna nel 2026 con la sua quarta edizione, tra sport, divertimento e solidarietà. DerbyDerbyDerby seguirà da vicino l’evento come media partner ufficiale, raccontando tutte le novità e i protagonisti

Lorenzo Maria Napolitano 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 14:32)

La quarta edizione di CUR in Campo è pronta a far battere di nuovo il cuore degli appassionati di sport e solidarietà. L’appuntamento, atteso per giugno 2026, promette un’edizione ancora più ricca di emozioni e novità. Anche quest'anno DerbyDerbyDerby avrà l’onore di essere media partner ufficiale dell’evento, accompagnando il pubblico nel racconto delle tappe, le iniziative e i protagonisti che renderanno speciale l’esperienza di CUR in Campo. Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto la partecipazione di grandi nomi del calcio e il coinvolgimento di un pubblico sempre più numeroso, l’edizione 2026 si prepara a un salto di qualità, con un format rinnovato e nuove opportunità per i fan.

Calcio, divertimento e solidarietà: CUR in Campo torna nel 2026 con tante novità — CUR in Campo tornerà ufficialmente nel mese di giugno 2026 con la sua quarta edizione, confermandosi come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di sport e solidarietà. Il progetto, firmato Idea Lab, continua ad unire calcio, divertimento e impegno sociale in un’esperienza che, anno dopo anno, coinvolge sempre più persone. CUR in Campo è molto più di una partita: è l’occasione per vivere l’emozione di diventare calciatore per un giorno. Dai preparativi negli spogliatoi all’ingresso in campo, ogni partecipante può sperimentare la magia del calcio professionistico, con uno sguardo solidale rivolto al territorio.

Grandi nomi e nuove esperienze — Nelle scorse edizioni, CUR in Campo ha visto scendere in campo campioni del calibro di Totti, Di Biagio, Panucci e Quagliarella, mentre il parterre di ospiti della quarta edizione verrà svelato nei prossimi mesi. L’edizione 2026 porterà con sé importanti novità e un format rinnovato, pensato per rendere l’esperienza ancora più immersiva. L’obiettivo rimane quello di unire la passione per il grande calcio alla voglia di fare del bene, mantenendo intatti i valori che hanno reso CUR in Campo un evento unico nel suo genere.

Community protagonista — Tra le principali novità del 2026, alcuni membri della community potranno partecipare attivamente all’organizzazione dell’evento, entrando nel dietro le quinte e contribuendo alla realizzazione di alcune attività. Un’opportunità esclusiva per vivere CUR in Campo da una prospettiva del tutto nuova.“Vogliamo che CUR in Campo continui ad essere un momento di condivisione, ma anche di crescita per la nostra community. Ogni anno cerchiamo di aggiungere un tassello che renda l’esperienza più autentica e partecipata”, hanno spiegato gli organizzatori.

Un percorso di avvicinamento alla grande festa di giugno — Nei mesi che precederanno l’appuntamento, una serie di eventi itineranti animerà la città ospitante e i territori limitrofi, con iniziative di avvicinamento, incontri e momenti di condivisione volti a rafforzare il legame tra l’evento e la comunità. Con la sua formula che combina sport, solidarietà e partecipazione, CUR in Campo si conferma come un’esperienza capace di unire persone, passioni e valori in un’unica, grande squadra. Tutti gli aggiornamenti, le informazioni ufficiali, data e location saranno disponibili a breve sui canali ufficiali di CUR in Campo.