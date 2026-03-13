Cresce l'attesa per il nuovo format ideato da Idea Lab. Dopo il rebranding da "CUR in Campo" a "Live the Dream", è ufficiale il nome del grande protagonista che giocherà al fianco dei tifosi il 4 giugno 2026

Francesco Intorre 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 16:28)

Cresce l'attesa per l'evento calcistico dell'anno. Dopo l'incredibile successo delle passate edizioni, il format CUR in Campo ideato da Idea Lab si è evoluto inLive the Dream, un appuntamento esperienziale che permette ai tifosi di superare la barriera degli spalti e trasformare il sogno in realtà, ovvero scendere in campo e giocare fianco a fianco con i grandi campioni del passato. Tramite il meccanismo delle aste online sul sito ufficiale dell'evento, gli appassionati potranno aggiudicarsi un posto da titolare sul rettangolo verde. E per la primissima edizione di questo nuovo corso, gli organizzatori hanno calato un vero e proprio asso. Tra i nuovi protagonisti ufficiali ci sarà l'ex bomber della Serie A Simone Tiribocchi.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Dalla storica promozione col Siena all'Europa col Chievo — Classe 1978, cresciuto nel vivaio della Lazio, Simone Tiribocchi è uno di quegli attaccanti che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Dopo le prime esperienze per farsi le ossa tra Torino, Savoia e Benevento, la sua carriera prende il volo in Toscana. Con la maglia del Siena, nella stagione 2002-03, è l'assoluto trascinatore a suon di gol (ben 16 in campionato) della squadra che conquista una storica e inedita promozione in Serie A. Le sue doti da bomber implacabile lo portano poi al Chievo Verona. Con i clivensi giocherà dal 2004 al 2007, togliendosi la soddisfazione di esordire nelle competizioni europee, calcando i campi dei preliminari di Champions League e della Coppa UEFA.

La consacrazione a Lecce e il mito del "Tir" — Ma è scendendo al Sud che Tiribocchi consacra definitivamente il suo legame viscerale con i tifosi. Passato al Lecce nell'estate del 2007, diventa subito l'idolo indiscusso del Via del Mare. Nella sua prima annata salentina mette a segno 17 reti, risultando decisivo per la vittoria dei playoff e il ritorno dei giallorossi in Serie A. È proprio in quegli anni che l'esultanza in cui mima il clacson di un camion a due mani diventa un marchio di fabbrica iconico. Nasce così per tutti la leggenda del "Tir". Anche l'anno successivo, nel massimo campionato, si confermerà implacabile mettendo a referto 11 gol in Serie A.

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Leader a Bergamo prima di appendere gli scarpini — Il richiamo di piazze calde e passionali sembra essere il filo conduttore della sua carriera. Nel 2009 accetta la sfida dell'Atalanta, diventando in breve tempo un punto di riferimento anche per il pubblico bergamasco. Con la Dea conquista un'altra, trionfale promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2010-11, vincendo il campionato cadetto sotto la guida di Stefano Colantuono e timbrando il cartellino 14 volte. Chiuderà poi la sua lunga carriera da calciatore professionista tra Pro Vercelli e Vicenza, portando con sé un bagaglio di oltre 100 gol da professionista e la stima incondizionata di ogni tifoseria per cui ha sudato la maglia.

Appuntamento al Benito Stirpe con Simone Tiribocchi per Live the Dream: tutti i dettagli — L'attesa per vederlo nuovamente all'opera ha ora una data e una location ufficiale. Il primo grande appuntamento del nuovo format Live the Dream, con ospite Simone Tiribocchi, si terrà giovedì 4 giugno 2026 nella splendida cornice dello Stadio Benito Stirpe di Frosinone, la città da cui tutto il progetto ha preso originariamente il via. La giornata sarà una vera e propria festa dello sport e della condivisione, accompagnata dal testimonial ufficiale dell'evento, il noto attore italiano Ludovico Fremont. Ancora una volta, la redazione di DerbyDerbyDerby sarà orgogliosamente presente in prima linea come media partner ufficiale, per raccontarvi da vicino le emozioni, i retroscena e le giocate di una giornata che metterà i tifosi al centro esatto dello spettacolo.

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