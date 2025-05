Noi della redazione di DerbyDerbyDerby abbiamo avuto l'onore di intervistare Gianfranco Zola. L'ex Cagliari e Chelsea, insieme ad altri ex calciatori, ha preso parte all'evento "Notte da Leoni", andata in scena ieri e trasmessa da DAZN. Magic Box, come lo chiamavano i tifosi londinesi, ha parlato della festa Scudetto del Napoli, sua ex squadra. Pochi giorni fa, i partenopei hanno vinto la Serie A per la quarta volta nella loro storia e lunedì hanno festeggiato in grande.