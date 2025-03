In occasione del 120° anniversario della fondazione del club, il Chelsea ha lanciato un sondaggio tra i propri tifosi per votare la top 11 dei Blues di tutti i tempi. La squadra ideale è stata schierata con il 4-3-3.

In porta c'è Petr Cech , eroe nella finale di Champions League del 2012 contro il Bayern Monaco. La linea di difesa a quattro è composta da Cesar Azpilicueta a destra, con la coppia centrale composta da John Terry e Thiago Silva , mentre a sinistra è stato scelto Ashley Cole . A centrocampo naturalmente non poteva mancare Frank Lampard , vera e propria bandiera del Chelsea, affiancato da Claude Makelele e N'Golo Kanté .

As voted by Chelsea fans, here is your Team of 120. #CFC120pic.twitter.com/uiZyF4N7If