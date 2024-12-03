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Salvatore Malfitano

Redattore

Nato a Napoli nel 1994, è un giornalista sportivo e scrittore appassionato di calcio, basket NBA e tennis. Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 2022. Autore di libri come "LeBron James. Storia vera di un predestinato divenuto Re (2023)", "Los Angeles Lakers. Dove il basket è di casa" (2024) e "Storie maledette del basket" (2024), tenta di esplorare le sfumature meno conosciute dello sport.

Supercoppa Italiana

C’è chi può e chi non può

S. Malfitano

Come arrivano alla Supercoppa Italiana le quattro partecipanti

Gasperini, Atalanta

Un Natale diverso

S. Malfitano

Le prime due forze della Serie A erano impronosticabili

SS Lazio v FC Internazionale - Serie A

Messaggio al campionato

S. Malfitano

I nerazzurri restano la squadra da battere

Thiago Motta, allenatore della Juventus

Il paradosso dell'imbattuta

S. Malfitano

La Juve non ha perso una partita ma è lontana dalla vetta

Inzaghi

Nulla è compromesso

S. Malfitano

L'Inter è ancora in corsa per la qualificazione diretta