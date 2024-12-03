Salvatore Malfitano

Il Barça blinda Flick: ufficiale il rinnovo fino al 2027
Il tedesco resta in carica altri due anni
Nato a Napoli nel 1994, è un giornalista sportivo e scrittore appassionato di calcio, basket NBA e tennis. Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 2022. Autore di libri come "LeBron James. Storia vera di un predestinato divenuto Re (2023)", "Los Angeles Lakers. Dove il basket è di casa" (2024) e "Storie maledette del basket" (2024), tenta di esplorare le sfumature meno conosciute dello sport.
Il tedesco resta in carica altri due anni
Un 4-3-3 pieno di leggende
La nota ufficiale dell'organo
Il tecnico ha firmato fino al 2026
L'ambiente non ha gradito la separazione
L'ex Milan e Barça torna ad allenare
Lo scambio che potrebbe riguardare Osimhen e Rashford
La vicenda è un vero e proprio caso
Il portoghese paga anche colpe non sue
Come arrivano alla Supercoppa Italiana le quattro partecipanti
Le prime due forze della Serie A erano impronosticabili
I nerazzurri restano la squadra da battere
La Juve non ha perso una partita ma è lontana dalla vetta
Il punto a due giornate dalla fine del girone
L'Inter è ancora in corsa per la qualificazione diretta
Le realtà più belle della Serie A
Le scelte di Conte fanno discutere
Una formula da rivedere
La rivoluzione di Conte funziona