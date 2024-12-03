Salvatore Malfitano

| Redattore

Nato a Napoli nel 1994, è un giornalista sportivo e scrittore appassionato di calcio, basket NBA e tennis. Laureato in Giurisprudenza, è giornalista professionista dal 2022. Autore di libri come "LeBron James. Storia vera di un predestinato divenuto Re (2023)", "Los Angeles Lakers. Dove il basket è di casa" (2024) e "Storie maledette del basket" (2024), tenta di esplorare le sfumature meno conosciute dello sport.