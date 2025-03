La nota ufficiale sul caso Alvarez

"L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni alla Uefa in merito alla situazione che ha portato all’annullamento del calcio di rigore calciato da Julián Alvarez al termine della partita di ieri di Uefa Champions League contro il Real Madrid. Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Legge 14.1), il Var ha dovuto chiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato. La Uefa avvierà discussioni con la Fifa e l’Ifab per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario".