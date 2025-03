Atlético-Real Madrid: ai rigori sorride la squadra di Ancelotti, affronterà l’Arsenal ai quarti

Servono i calci di rigore per decretare la squadra che affronterà l'Arsenal ai quarti di finale. Con un pizzico di fortuna, il Real supera l'Atlético.

Lorenzo Maria Napolitano 12 marzo 2025 (modifica il 12 marzo 2025 | 23:57)

In palio questa sera non c'è soltanto l'orgoglio, ma anche un pass per i quarti di finale della massima competizione europea. Questa sera, nell'arena dell'Atlético Madrid, arriva il Real di Carlo Ancelotti, forte della vittoria ottenuta nel match di andata al Santiago Bernabeu. Il match è stato spettacolare e ricco di emozioni, con i Blancos che si sono imposti due a uno grazie alle reti di Rodrygo e Brahim Diaz, mentre per l'Atletico ha segnato l'argentino Julian Álvarez. La vincente di questo confronto, affronterà la vincente tra Arsenal e Psv, ma con ogni probabilità saranno gli inglesi a sfidare una delle due spagnole, dato che nella gara d'andata si sono imposti con una vittoria schiacciante.

La cronaca della partita — La partita inizia nel peggiore dei modi per il Real Madrid, con l'Atletico che trova subito il vantaggio al primo minuto di gioco. Conor Gallagher si avventa su un pallone vagante in area e con freddezza lo spedisce nell'angolino basso alla destra di Courtois, gelando il pubblico del Bernabeu. I Blancos provano a reagire con un possesso palla ragionato, affidandosi alle accelerazioni di Vinicius e alle invenzioni di Modric, ma l'Atletico si difende con ordine e compattezza.

Addirittura, dopo venticinque minuti la formazione di Simeone sfiora il raddoppio con Julian Álvarez che con un tiro ravvicinato trova una splendida risposta di Courtois, bravo a negargli la gioia del gol. Dall'altra parte, il Real si rende pericoloso poco prima della mezz'ora con Rodrygo, che di testa impegna Oblak, costretto a un intervento prodigioso per evitare il pareggio. L'Atletico continua a pungere e dopo quasi quaranta minuti ancora Álvarez ha una chance importante, ma l'estremo difensore belga si conferma decisivo con un'altra parata di altissimo livello. Sul finale a spingere è ancora il Real Madrid: è Mbappé ad accendersi provando a creare scompiglio tra la difesa dell'Atlético, ma la difesa riesce comunque a neutralizzare le sue iniziative.

Anche Luka Modrić tenta di ripristinare la parità mandando le squadre a riposo con il risultato di 1-1, ma Oblak interviene nuovamente in modo perfetto. Non c'è dubbio che i due portieri questa sera sono i grandi protagonisti del match, grazie a parate prodigiose e interventi da urlo. Sul ribaltamento di fronte, Giuliano Simeone cerca l'affondo personale, ma viene fermato dalla difesa madridista. Julian Alvarez ha ancora un'ultima chance sugli sviluppi di un corner, ma il suo tentativo di cross risulta troppo forte e non trova compagni in area. Poco dopo, l'arbitro fischia la fine del primo tempo e le squadre rientrano negli spogliatoi con l'Atlético Madrid in vantaggio per uno a zero.

La cronaca del secondo tempo — Il secondo tempo inizia con grande intensità, con entrambe le squadre determinate a trovare il gol decisivo. La formazione di Ancelotti quello che ristabilirebbe l'equilibrio, ma che allo stesso tempo gli consentirebbe di gestire il risultato archiviando la pratica; dal canto suo, l'Atlético, con un'altra rete potrebbe risparmiarsi gli eventuali tempi supplementari, qualora i novanta minuti dovessero terminare con il risultato di 1-0

L'Atlético Madrid si affaccia subito in avanti con Alvarez, che sfiora il vantaggio con un tiro preciso, ma Courtois risponde con un intervento sicuro. Poco dopo, ancora i Colchoneros provano a rendersi pericolosi con un'azione orchestrata da Antoine Griezmann e Marcos Llorente, ma la difesa del Real Madrid fa buona guardia e concede solo un calcio d'angolo.Dall'altra parte, i Blancos rispondono con un'azione rapida di Vinicius Junior, che semina il panico tra i difensori avversari prima di essere fermato irregolarmente.La pressione degli uomini di Ancelotti si fa sempre più insistente e porta alla grande occasione della ripresa: un fallo in area di Lenglet regala un calcio di rigore ai Blancos. Sul dischetto si presenta Vinicius Junior, ma incredibilmente spreca l’opportunità calciando malamente sopra la traversa, lasciando increduli i suoi compagni.

L’Atlético Madrid prende coraggio dopo l’errore del brasiliano e prova a colpire con Giuliano Simeone, che impegna ancora una volta Courtois con un tiro ben piazzato. Il Real Madrid cerca di reagire affidandosi ai colpi di testa di Lucas Vazquez e ai tiri dalla distanza di Rodrygo, ma Jan Oblak respinge ogni tentativo.Nel finale, l’Atlético Madrid prova l’assalto decisivo con Samuel Lino, che scaglia una conclusione potente dalla distanza, ma ancora una volta Courtois si esalta con una parata decisiva. L'ultima occasione del match capita sui piedi di Angel Correa, che riceve un ottimo pallone in area ma spreca tutto mandando la sfera alta sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine dell’incontro, sancendo un pareggio combattuto in cui le difese e i portieri hanno avuto la meglio sui rispettivi reparti avanzati.

Nel frattempo, a Londra la sfida tra Arsenal e Psv è terminata in pareggio, che agli olandesi però non basta: dunque, adesso è ufficiale, chi vincerà l'incontro affronterà la squadra di Arteta!

Tempi supplementari — I tempi supplementari iniziano su ritmi blandi. Inizia a pesare sulle due squadre non solo la stanchezza per gli intensi novanta minuti disputati, ma anche la pressione degli eventuali calci di rigore. Una delle occasioni migliori del primo tempo supplementare viene sprecata dal granitico centravanti Alexander Sorloth, che in diverse occasioni quest'anno ha dimostrato la letalità della sua morsa in momenti decisivi come questo. Stavolta, però, invitato al tiro di prima intenzione in area di rigore non è riuscito a colpire come desiderava la sfera.

Il Real Madrid aumenta i giri, ma non riesce a impensierire la difesa schierata da Diego Simeone, che ha preparato la partita nel migliore dei modi. I primi quindici minuti si concludono senza significative emozioni: la formazione di Ancelotti ha cercato per lo più una trama di gioco per sorprendere l'Atlético, passandosi il pallone al limite dell'area avversaria. In pieno recupero viene concessa una punizione agli ospiti, ma questa non viene sfruttata a dovere.

Nel secondo tempo il Real Madrid è determinato a non portare il match ai calci di rigore e chiude l'Atlético nella sua area. I Colchoneros riescono a reggere la pericolosità della formazione di Ancelotti, nonostante si trovano a fare i conti con uno dei momenti più difficili della loro partita. Infatti, i padroni di casa per diversi minuti non riescono neanche a superare la propria metà campo e rimpossessarsi del pallone. A sette minuti dall'inizio del secondo tempo si presenta in area Kylian Mbappé, ma non porta a casa nulla se non un calcio d'angolo che frutta una ripartenza da parte della squadra di Simeone, che gli permette di riprendere fiato.

E dopo pochi secondi di recupero, Marciniak decreta la fine della partita. Il match sarà deciso ai calci di rigore. Ben nove anni fa, a Milano, furono proprio queste due squadre a contendersi la Coppa dalle Grandi Orecchie ai rigori, e a trionfare furono i Blancos per 5-3.

Calci di rigore — Il primo rigore della serie viene battuto dal francese Mbappé, che spiazza Oblak. 1-0 per il Real. Chiamato a pareggiare i conti è Sorloth, che con freddezza ripristina il risultato. Altro rigore impeccabile da parte degli ospiti, che si riportano in vantaggio con il gol di Bellingham.

Julian Álvarez fa vivere un brivido ai suoi tifosi. L'argentino scivola sul pallone ma quest'ultimo s'insacca appena sotto la traversa. Ma attenzione, dopo un check del Var il rigore viene annullato per un doppio tocco da parte dell'ex calciatore del City. Il rigore non viene assegnato! Il Real Madrid ne approfitta e si porta subito in vantaggio. Correa non delude, e insacca.

Un monumentale Oblak riapre tutto neutralizzando il rigore di Lucas Vasquez. Per l'Atlético si presenta Llorente, ma colpisce un legno. Il Real ha la possibilità di strappare il pass per i quarti di finale e la responsabilità se la prende Rüdiger, che con un pizzico di fortuna riesce a segnare nonostante un tocco di Oblak. Il Real Madrid affronterà l'Arsenal ai quarti di finale di Champions League!

