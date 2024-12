Champions da poker, ecco perché si può

Quattro squadre italiane sono in corsa per qualificarsi direttamente gli ottavi di Champions. E il calendario aiuta

Salvatore Malfitano Redattore 12 dicembre - 15:29

Calare il poker. Un gran colpo ad effetto, che l'Italia del calcio vuole mettere a segno, portando quattro squadre direttamente agli ottavi di finale della Champions League. La mission è possible, ma impegnativa.

Inter, manca poco — La sconfitta di Leverkusen brucia ancora. Non tanto per quanto si è visto in campo, dove il Bayer ha legittimato con le occasioni una certa superiorità, ma per le modalità. La difesa dell'Inter aveva retto discretamente alle offensive tedesche, per poi crollare a pochi minuti dal termine quando sfortuna e leggerezza si sono combinati in un mix fatale. Tuttavia, la classifica è molto rassicurante per la formazione di Simone Inzaghi e il calendario forse lo è anche di più. Al momento i nerazzurri sono al sesto posto con 13 punti, gli stessi di tre club che li precedono (Arsenal, Bayer Leverkusen e Aston Villa) e di due che sono alle spalle (Brest e Lille). Gli ultimi due avversari sono Sparta Praga in trasferta e Monaco in casa. I cechi hanno accumulato soltanto 4 punti, i francesi 10. Sono due avversari alla portata.

Confirmed in round of 16 or knockout phase play-offs: Liverpool & Barcelona ✅#UCLpic.twitter.com/Na2SzmZuwi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024

Milan, due vittorie per sperare — Il discorso di calendario è sovrapponibile anche al Milan. La squadra di Paulo Fonseca ha superato in extremis la Stella Rossa, portandosi a 12 punti in classifica, quindi assolutamente in corsa per rientrare tra le prime otto. Le prossime due partite sono contro il Girona a San Siro e la Dinamo Zagabria in Croazia. Hanno ottenuto rispettivamente 3 e 8 punti. Oggi, come organico, i rossoneri sono più attrezzate di entrambe le rivali, soprattutto perché per quel periodo della stagione dovrebbe essere rientrato anche un elemento fondamentale come Pulisic.

Atalanta, the show must go on — Lo spettacolo deve continuare, anche dopo la sconfitta - ammissibile - contro il Real Madrid campione in carica. L'Atalanta avrà dei limiti, ma ha anche una straordinaria facilità nel metterli da parte. Gli 11 punti totalizzati finora tengono la formazione di Gasperini abbondantemente in corsa. A gennaio i bergamaschi riceveranno lo Sturm Graz al Gewiss Stadium, gli austriaci hanno perso cinque gare su sei. Non sono così temibili. Tutt'altra considerazione ha invece il Barcellona, che però potrebbe affrontare l'Atalanta avendo già la qualificazione agli ottavi in tasca, magari, e questo potrebbe essere un indubbio vantaggio.

Juventus, lo spirito è quello giusto. Ma le energie... — Battere 2-0 il Manchester City di Pep Guardiola, anche se gli inglesi stanno attraversando una fase piuttosto critico, non è comunque roba da poco. Anzi. I bianconeri hanno messo in campo molto di più, rispetto a quanto si è visto nei tre pareggi consecutivi in campionato. 11 punti sono un'ottima base per lanciarsi all'assalto degli ottavi: Club Brugge e Benfica sono le due rivali che restano da incrociare. Tuttavia, le incognite maggiori sono relative al calendario. A gennaio l'agenda della Juve è davvero caotica: Supercoppa Italiana in Arabia, derby col Torino, poi Atalanta, Milan, i belgi, il Napoli e il Benfica. In pratica, sarà il mese in cui i bianconeri capiranno le reali prospettive del nuovo progetto tecnico.

Bologna, è stato bello — Il Bologna si prepara a salutare la Champions League, salvo imprese mirabolanti. 2 punti in sei gare con la consapevolezza che battere Borussia Dortmund e Sporting Lisbona potrebbe non essere sufficiente a qualificarsi per gli spareggi. Poco da dire, tanto da sperare. Dopotutto, i miracoli avvengono anche per chi non ci crede più.