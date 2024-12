La Coppa Italia non ha un format accattivante. Non valorizza il sistema e favorisce troppo le teste di serie

Salvatore Malfitano 4 dicembre 2024

Questo punto dell’anno diventa una specie di ricorrenza, per coloro a cui piace analizzare in modo critico le lacune del sistema. Il Natale non c’entra nulla, se non per il fatto che tra dicembre e gennaio la Coppa Italia comincia ad animarsi. Scendono in campo le grandi del calcio italiano, le prime otto della Serie A dell’anno precedente che si collocano direttamente agli ottavi di finale, senza incrociarsi subito. Varie le questioni che si originano, pensando a una formula che non diverte, non affascina, non esalta. Ottavi e quarti sono in gara singola, le semifinali prevedono il doppio confronto e la finale si disputa in campo neutro. In questo formato la testa di serie ha anche il vantaggio di disputare ottavi e quarti in casa.

Cambio di formula? — Il problema non è la formula in sé per sé. È chiaro che un torneo che si svolge per intero con la fase a eliminazione diretta può contare su un format unico al momento nel panorama nazionale e internazionale. Nessun’altra competizione, infatti, al di fuori delle rispettive coppe nazionali, si svolgono in questo modo. E allora va bene il tabellone tennistico. Tuttavia, sarebbe opportuno che le squadre più importanti comincino insieme a tutte le altre, o quantomeno partano da un turno ben precedente rispetto agli ottavi di finale. Qualcuno, nemmeno infondatamente, potrebbe far notare che con i calendari così intasati risulterebbe complicato aggiungere partite ufficiali. A ogni modo, considerando la quantità di gare estive di esibizione, spesso grandi (e remunerati) match in giro per il mondo, non c’è dubbio che un compromesso potrebbe essere facilmente raggiunto.

Fascino e nostalgia — Approvata la formula generale, si può scendere maggiormente nel dettaglio. E viene subito da chiedersi per quale motivo la testa di serie debba beneficiare anche del fattore campo nelle sfide in gara unica. Non ha senso dare un ulteriore elemento favorevole. I benefici non si registrano innanzitutto sul lato economico, che poi è quello dà impulso a tutte le decisioni e orienta le scelte. Gli stadi non si riempiono, specialmente nelle prime fasi. Inoltre, subentra la componente sentimentale che sembra anacronistica, ma non lo è mai così tanto. Vedere formazioni di Serie B e C contendersi il passaggio al turno successivo nel proprio stadio, dove sicuramente non sono abituate a veder sfilare i campioni milionari, è un manifesto per il movimento che ne trae giovamento sotto ogni punto di vista. Riporta il calcio alla sua essenza e magari, nel suo piccolo, l’evento contribuisce all’economia con impatto proporzionalmente maggiore rispetto a quello che avrebbe nelle metropoli del nostro Paese.

La soluzione — Ovviamente l’esercizio di critica resta fine a sé stesso, se non è seguito da una possibile soluzione. Ecco, allora, quella che sembra più immediata e sostenibile. Si comincia dando il fattore campo alla squadra di posizione e categoria più bassa. Si elimina la doppia sfida in semifinale e le teste di serie entrano in gioco già in estate, disputando un turno di coppa al posto di un’amichevole prestigiosa. A questo punto, le grandi della possono iniziare il percorso in Coppa Italia a partire dai trentaduesimi di finale, pesando soltanto con una partita in più. Un’aggiunta che, anche con i tempi che corrono, non sembra poter rappresentare un problema strutturale così serio. Quelli, purtroppo, risiedono altrove. E per risolverli servirebbe ben altro che la revisione di un torneo.