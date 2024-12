Ecco dove poter vedere la sfida tra Lazio e Napoli, in programma giovedì sera e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Luca Paesano Redattore 3 dicembre - 12:41

La Coppa Italia comincia ad entrare nel vivo. Dopo più di un mese di sosta, la competizione torna in campo in questa e nella prossima settimana con le sfide degli ottavi di finale. Tutte le partite verranno disputate in gara unica, così come quelle dei quarti di finale. Sedici squadre sono rimaste ancora in corsa e sperano di poter strappare il trofeo alla Juventus, detentrice del titolo.

Tra le sfide più avvincenti del tabellone spicca sicuramente Lazio-Napoli, in programma giovedì sera alle ore 21:00. Quella dell'Olimpico sarà la prima di due sfide che vedranno impegnati in questa settimana biancocelesti e azzurri, pronti a rincontrarsi poi domenica nella quindicesima giornata di Serie A.

Lazio-Napoli, come arrivano al match le due squadre — La Lazio, forte del suo piazzamento al sesto posto nella passata stagione, comincia ora la sua avventura in Coppa Italia. Al contrario, il Napoli arriva all'incontro dopo aver superato il Modena ai calci di rigore, in una sfida che ha rischiato di regalare la prima grande sorpresa della stagione. Più agevole, invece, il match dei sedicesimi di finale contro il Palermo, archiviato con un 5-0 senza storia (doppietta Ngonge, Juan Jesus, Neres, McTominay).

La Lazio si presenta alla sfida dell'Olimpico dopo il primo leggero calo della stagione. I biancocelesti, che avevano avuto un cammino praticamente perfetto fin qui, arrivano all'incontro dopo il pareggio in Europa League contro il Ludogorets e la brutta sconfitta in campionato contro il Parma. Due risultati che riflettono le prestazioni sottotono della formazione di Marco Baroni. Il Napoli invece continua a procedere a suon di 1-0. Quella di Antonio Conte non è una squadra pirotecnica, con lo era stata negli anni precedenti, ma gode senza dubbio di incredibile efficacia.

Lazio-Napoli, ottavi di finale di Coppa Italia: dove vedere il match — Lazio e Napoli si sfideranno giovedì sera allo Stadio Olimpico nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:00. La vincente dell’incontro affronterà ai quarti una tra Fiorentina ed Empoli, impegnate invece mercoledì sera.

Grazie all’accordo tra Coppa Italia Frecciarossa e Mediaset, la partita andrà in onda in chiaro in diretta tv. Lazio-Napoli verrà trasmessa giovedì sera su Italia 1, con un piccolo prepartita che partirà dalle ore 20:45. Sarà possibile seguire il match dell'Olimpico anche in streaming su Mediaset Play.