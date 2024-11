Lazio, Baroni tuona: “Gli avversari sono venuti qui per difendersi, non hanno giocato”

La Lazio ha pareggiato questa sera contro il Ludogorets . Il match non s'è mai schiodato dallo 0-0, anche per merito della difesa e della solidità della squadra bulgara. Gli ospiti, infatti, poco hanno impensierito la Lazio, che al contrario - come ha affermato anche il tecnico biancoceleste - ha cercato nel corso del match di scardinare la retroguardia degli avversari, senza fortuna. La quinta partita della Lazio in Europa League è stata commentata proprio da Baroni in conferenza stampa. L'ex allenatore del Lecce, che tiene parecchio a proporre gioco propositivo, ha parlato soprattutto della difficoltà nel trovare spazi contro un avversario che ha giocato per il pareggio. Di seguito vi proponiamo le sue parole.

Sul primo tempo, Baroni ha detto: "Nel primo tempo abbiamo buttato qualcosina. Siamo migliorati nella ripresa. Ma sono quelle partite che devi sbloccare. Siamo stati sempre nella metà campo avversaria, questo un po' mi dispiace. Il rigore su Isaksen? L'arbitro dalla prima immagine scuoteva la testa. E non ha cambiato idea. Ma va bene, non possiamo lamentarci. Pensiamo al campo, la squadra mi è piaciuta. Ho anche tentato di invertire gli esterni - ha proseguito l'allenatore -, ma ci voleva una velocità di azione diversa. Abbiamo sbagliato a voler entrare dentro quando c'erano i margini per andare sull'esterno . Il ritmo della partita era basso, ci vuole la giocata per sbloccare il risultato".

Sul Ludogorets, Baroni ha sentenziato: "Gli avversari sono venuti qui solo per difendersi. Se avessimo trovato il gol sarebbe diventata un’altra partita. Io non voglio commentare un arbitraggio. Stasera una squadra ha giocato tutta la partita nella metà campo avversario ed è uscita con 6 ammoniti contro 2. Il rigore non si può commentare. Alla fine non ho fatto i complimenti all’arbitro. Comunque non ci appelliamo agli episodi arbitrali". E ha aggiunto. "Non sto commentando la prestazione del Ludogorets. Oggi non hanno giocato. Sono venuti qui per difendersi. Noi potevamo fare meglio. A me dispiace per i ragazzi però la partita l’abbiamo fatta. Per me, poi, difensivamente abbiamo fatto benissimo perché loro non sono mai riusciti a ripartite ".