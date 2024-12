Napoli, Conte su De Laurentiis: “Dovessimo raggiungere l’Europa, deve sapere che la rosa va rinforzata”

Scudetto? Conte devia e parla di Europa, mandando un messaggio a De Laurentiis.

Lorenzo Maria Napolitano 1 dicembre - 18:28

Il Napoli porta a casa l'ennesima vittoria, conquista ancora una volta tre punti e tiene la porta inviolata. Una domenica perfetta per Antonio Conte che, in conferenza stampa, ha analizzato la partita di Torino. Di seguito vi proponiamo le sue parole rilasciate in conferenza stampa.

Le parole di Conte — Sulla partita: "Ho un gruppo di ragazzi che recepisce molto, quando chiedo di migliorare. È questo l'aspetto che più mi piace al di là del risultato e della classifica. Stiamo crescendo come singoli e come squadra, la nostra crescita avverrà con la crescita dei singoli. Sono contento, un grande Milinkovic-Savic ha lasciato la gara sull'1-0. Il Torino è un'ottima squadra, temevo tanta questa gara. Anche Buongiorno aveva parlato dell'ambiente granata e della loro passione, io vivo a Torino da più di trent'anni..."

Su Scott McTominey, che ancora una volta si è reso decisivo: "È un ragazzo che nello United non era protagonista, lo conoscevo bene perché ho frequentato la Premier: lui ha qualità, siamo stati bravi e fortunati perché ha accettato di venire in una situazione nella quale non si giocava in Europa e dopo un decimo posto. Poteva vedere Napoli come un declassamento, invece è venuto per essere protagonisti. E il tempo darà ragione".

Antonio Conte, in Serie A, si sta affidando quasi sempre gli stessi calciatori; a breve ci sarà la Coppa Italia ed il Napoli affronterà la Lazio. In conferenza stampa gli è stato chiesto se ci sarà l'occasione di schierare chi, ad oggi, ha giocato di meno: "Sicuramente. L'unica difficoltà che sto avendo, tra virgolette, è che quando vedi un gruppo di 21 calciatori che ti danno ciò che ti danno, sono dei soldati, e meriterebbero di più come spazio e minutaggio.

Non facendo le coppe, non ci sono tante possibilità. Ma non significa che snobberemo la coppa, assolutamente, e sono tranquillo e sereno di poter schierare i calciatori. L'ho fatto con il Palermo e lo farò anche giovedì con obiettivo di passare il turno. Per me, è il minimo per capire i miglioramenti che stanno facendo tutti quelli della rosa".

Infine, sulla possibilità di scudetto, Conte s'è espresso in questi termini: "Oggi era la quattordicesima partita: vedendo un po' le altre squadre, come si sono attrezzate anche in vista degli impegni in Europa, e se dovessimo essere bravi ad entrare in Europa, dovrei rinforzare questa rosa. Lo deve sapere il presidente. Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento e abbiamo fatto ciò che fa una squadra che fa solo campionato e coppa Italia.

Ciò che posso dire, al di là di altri discorsi, è che un motivo di soddisfazione che siamo lì e che reggiamo quella pressione. Ma al di là del risultato, vedo un gruppo che cresce come collettivo. È tangibile, è palese, che ciò che stiamo facendo è in crescita. Oggi avevo chiesto determinate cose, abbiamo lavorato per attaccare in maniera più cattiva, e oggi lo abbiamo fatto. Io non sono mai contento, loro lo sanno..."