Nicolas Pépé sul no al Napoli: “Quando Ancelotti mi chiamò, riattaccò dopo cinque minuti”

Le critiche ricevute hanno avuto un impatto profondo sul suo modo di giocare. "Sono un giocatore che si prende dei rischi. Ma quando hai tutto questo in testa, cerchi di non osare troppo" ha ammesso Pépé, parlando delle sue difficoltà a esprimere il suo talento. La paura di sbagliare ha portato l'ivoriano a limitarsi al minimo indispensabile, rinunciando a giocate più complesse per evitare nuove critiche: “Sapevo che la gente mi sarebbe saltata addosso se avessi fatto un errore, quindi facevo solo il minimo: controllavo la palla, cercavo qualcuno non marcato, magari passavo di lato o all’indietro”.

Napoli: un trasferimento mancato

VILLARREAL, SPAGNA - 30 SETTEMBRE: Nicolas Pepe del Villarreal CF festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

Tra i retroscena più interessanti della sua carriera, Pépé ha anche rivelato che, prima del suo trasferimento all'Arsenal, il Napoli sembrava la destinazione più probabile. L’accordo con gli azzurri era a un passo, tanto che i suoi procuratori si recarono nel ritiro di Dimaro per finalizzare la trattativa: “Mi sono sentito al telefono con Ancelotti, che allora allenava il Napoli: una chiamata durata cinque minuti. Mezz’ora dopo ne ricevo un’altra, stavolta da Emery (ex allenatore dell’Arsenal ndr). E, anche se non parla benissimo il francese, parlò con me in francese per un’ora intera. È stata una piccola cosa, ma mi colpì. Sentii il suo desiderio di lavorare con me. È per questo che firmai. Non fu per il club, fu per l’allenatore”. L'Arsenal riuscì quindi a chiudere l'affare, cambiando il corso della sua carriera.