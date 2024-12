Lazio, Baroni: “Napoli meritatamente primo, non dobbiamo temere queste partite”

L'allenatore della Lazio, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

Luca Paesano Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 15:48)

Vigilia di Coppa Italia per la Lazio, che prepara nel centro sportivo di Formello la gara di domani sera contro il Napoli. I biancocelesti sono stati protagonisti di un gran percorso fin qui, che li ha visti procedere spediti tanto in Europa League quanto in campionato. Dopo l'ultima sosta, però, la formazione di Baroni ha iniziato a scricchiolare. Prima il pareggio per 0-0 contro il Ludogorets e poi la brutta sconfitta del Tardini, per 3-1, contro il Parma. La Lazio ha bisogno di ritrovare rapidamente certezze per rimettersi in carreggiata. Ne ha parlato quest'oggi proprio il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, in conferenza stampa.

Lazio-Napoli, la conferenza stampa di Marco Baroni — L'allenatore della Lazio ha risposto quest'oggi alle domande dei giornalisti in vista dell'impegno di domani sera contro il Napoli. Baroni ha sottolineato di voler tenere alta la concentrazione e di non voler affatto 'snobbare' la Coppa Italia: "Ci teniamo a far bene, la squadra ieri ha lavorato con grande voglia e concentrazione".

Il discorso si è poi spostato sull'avversario di turno e sul tecnico dei partenopei, che Baroni conosce molto bene avendolo affiancato per due stagioni alla Juventus: "Domani giochiamo contro la squadra meritatamente prima in classifica. A me non sorprende affatto il lavoro di Conte. Il Napoli merita assolutamente di stare lì dov'è. Conosco molto bene Antonio, l’ho visto lavorare da vicino per due anni e perciò non mi stupisco. Voi lo conoscete solo per i risultati, ma io lo conosco per il lavoro che fa e posso assicurarvi che dentro quella classifica c’è tanto tanto lavoro".

E ancora, l'allenatore biancoceleste ha spiegato cosa si aspetta dal match di domani: "Una bella partita, importante, che vogliamo affrontare bene di fronte al nostro pubblico. Di fronte c’è un avversario di altissimo livello, una squadra solida e complicata da sfidare per tutti. Per noi è un test importante: vogliamo misurarci con queste partite per capire quanto valiamo. Sono certo che verrà fuori una bella partita, viva, accesa, e speriamo di portarla dalla nostra parte".

Sui risultati con Ludogorets e Parma: "Sono orgoglioso delle prestazioni" — Marco Baroni è tornato inevitabilmente a parlare dei risultati deludenti delle ultime due partite. L'allenatore biancoceleste tuttavia non fa drammi e, anzi, si focalizza sul percorso che sta facendo la sua squadra dal punto di vista delle prestazioni: "Con il Ludogorets è stata un po’ particolare. La squadra ha giocato e ha creato, ma ci è mancato il gol: questa è la realtà. Io guardo sempre alla prestazione e ne sono uscito soddisfatto; non siamo stati fortunati con gli episodi". Atteggiamento corretto che il tecnico ha visto anche contro il Parma: "Abbiamo commesso degli errori, li abbiamo analizzati in questi giorni, ma abbiamo giocato. Dopo il 2-0 la squadra è ripartita a testa bassa con voglia di recuperare il risultato, e questo è importante. Per me l’aspetto fondamentale è non vedere mai la mia squadra battuta nella prestazione, al di là del risultato".

Baroni poi svicola la questione arbitrale: "Credo che in un campionato tutto si equilibra. Non porto mai la squadra sul terreno delle polemiche. Noi dobbiamo solamente pensare al lavoro, perché è quello che ci dà risultati e ci porta soddisfazioni. Nel calcio possono esserci delle situazioni, e dobbiamo saperle gestire quando capitano. Noi dobbiamo pensare al nostro, perché solo su quello possiamo incidere".

Lazio-Napoli, Baroni sugli infortunati: "Tavares e Dia non recuperano" — L'allenatore ha fatto chiarezza sulle condizioni di alcuni calciatori: "Qualcuno è quasi pronto al rientro. Castrovilli si è allenato già ieri con la squadra, sta bene e mi ha dato la sua disponibilità. Può fare qualche minuto. Qualcun altro invece è uscito con qualche problema dalla partita di Parma e vediamo se riusciamo a recuperarlo, anche solo per qualche minuto. Tavares e Dia non ci sono domani, ma non perdo la speranza per domenica".

Baroni poi ha aggiunto su Hysaj, Basic e Akpa Akpro, esclusi dalla lista consegnata alla Serie A ma a disposizione per la Coppa Italia: "Poiché questi ragazzi lavorano con noi e ci danno una grande mano in allenamento, anche per rispetto nei loro confronti li ritengo arruolabili. Devo ancora fare delle valutazioni per gli altri, molto dipenderà dalla seduta di oggi pomeriggio".

Baroni sul doppio confronto con il Napoli e sul calendario difficile — "Sono due partite differenti, due match importanti, uno qua all'Olimpico e uno da loro al Maradona. Sono due storie a sé, e dunque si ragiona prima ad una e poi l’altra". Marco Baroni esclude la possibilità che ci possano essere ragionamenti sul doppio scontro che possano incidere sulle scelte delle due gare. Il focus principale è dunque sulla gara di Coppa Italia: "Pensiamo a domani e cechiamo di far bene, poi, dopo la partita, cominceremo a ragionare sul campionato".

E poi il commento sul periodo complicato che la Lazio si troverà ad affrontare: "Questo è un percorso, bisogna ragionare sul lungo. Il fatto che arrivi un mese con queste gare vuol dire che stai giocando qualcosa di importante. Noi non vediamo l’ora di giocare queste partite, perché non bisogna avere timore del confronto. Saranno tanti incontri, ci sarà da spendere tante energie, ma siamo pronti e le attendiamo. Fa tutto parte della crescita. Ecco perché parlo della prestazione che non deve mai mancare, perché è solamente con queste gare che possiamo capire se c'è una crescita".

In conclusione, anche Baroni lancia un messaggio per Edoardo Bove: "Volevo mandargli un grosso abbraccio. Gli siamo vicini tutti: io, lo staff, la squadra, la società. Un abbraccio a lui, alla famiglia e alla Fiorentina".