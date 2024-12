La Lazio è in vantaggio nei precedenti, ma un aspetto particolare sorride agli azzurri: tutte le curiosità verso la sfida di Coppa Italia.

Luca Paesano Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 13:26)

È la settimana di Lazio e Napoli. Le due squadre saranno grandi protagoniste del calcio italiano con il doppio incrocio che le vedrà impegnate tra Coppa Italia e Serie A. Giovedì alle 21:00 il primo appuntamento allo Stadio Olimpico. Poi si replica domenica sera al Maradona, nel posticipo della quindicesima giornata di campionato.

Quella tra Lazio e Napoli non è mai una sfida banale. Si incrociano due delle tifoserie più calde e veraci della penisola, ma anche due squadre che spesso e volentieri negli ultimi anni hanno offerto grande spettacolo.

Precedenti e numeri di Lazio e Napoli: biancocelesti avanti — Quello di giovedì sera, sarà il 167esimo incontro nella storia delle due squadre. I confronti complessivi vedono in vantaggio i partenopei, capaci di imporsi in 63 occasioni rispetto alle 51 dei biancocelesti.

Tuttavia, restringendo l'analisi alla sola Coppa Italia, è la Lazio a sorridere: su 21 sfide nella competizione, gli aquilotti hanno conquistato 9 vittorie, 4 pareggi e subito 8 sconfitte. Da questo punto di vista, le statistiche non sono di buon auspicio per il Napoli, che è la vittima preferita della formazione biancoceleste al pari della Juventus, contro cui però ha giocato 28 incontri.

Numeri e statistiche del confronto in Coppa Italia — Il bilancio recente evidenzia una certa supremazia della Lazio nei confronti dei partenopei in Coppa Italia, soprattutto nelle partite casalinghe. La formazione biancoceleste è imbattuta nelle ultime cinque sfide giocate all'Olimpico contro il Napoli nella competizione, con uno storico di tre vittorie e due pareggi. L'ultimo successo esterno dei partenopei risale addirittura al 27 agosto 1986.

Un dato interessante è quello relativo ai gol segnati: in ciascuno degli ultimi sei confronti tra Lazio e Napoli in Coppa Italia, i campani non sono mai riusciti a segnare più di una rete. Inoltre, il Napoli ha faticato a trovare la via del gol contro i biancocelesti nella competizione, rimanendo a secco in sei occasioni: solo contro la Roma ha fatto peggio (nove match senza segnare).

Anche per quanto riguarda gli ottavi di finale, la tradizione sembra favorevole alla Lazio. Negli unici due precedenti in questa fase del torneo (1997/98 e 2007/08), i biancocelesti hanno avuto la meglio in entrambe le occasioni, eliminando i partenopei. Inoltre, la Lazio ha un ruolino impressionante agli ottavi di Coppa Italia: dal 2011/12 ha sempre superato questa fase, totalizzando 13 qualificazioni consecutive.

Il Napoli, al contrario, arriva da tre eliminazioni agli ottavi di finale. L’ultima volta che gli azzurri hanno superato il turno risale al gennaio 2021, quando sconfissero l’Empoli per 3-2. Da quel momento sono arrivati tre ko di fila, per mano di Fiorentina, Cremonese e Frosinone.

Gli ultimi precedenti tra Lazio e Napoli in Coppa Italia — Lazio e Napoli si sono incrociate in Coppa Italia in quattro occasioni negli ultimi 10 anni, e il bilancio è leggermente pendente dalla parte degli azzurri con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. La sfida più recente è quella del gennaio 2020, con il Napoli che vinse 1-0 grazie alla rete di Insigne e proseguì il proprio percorso fino alla vittoria, in finale contro la Juventus.

Ha prevalso invece la Lazio nel doppio scontro della stagione 2014/15, pareggiando 1-1 nella semifinale di andata e poi vincendo di misura al San Paolo. L’anno prima, nei quarti di finale della stagione 2013/14, era stato un gol di Higuain a mandare a casa i biancocelesti. Il particolare interessante è che anche in quell’occasione il Napoli andò poi a vincere la Coppa Italia, con il 3-1 in finale contro la Fiorentina.

Lazio-Napoli, una settimana tutta da vivere — Con queste premesse, il doppio confronto tra Lazio e Napoli promette tensione e spettacolo. La sfida di Coppa Italia di giovedì sera sarà il primo atto di un testa a testa che potrebbe dare importanti indicazioni sulle due squadre.

Da un lato, perché la Lazio ha bisogno di una reazione dopo il pareggio con il Ludogorets e la sconfitta con il Parma, primi due inciampi di una stagione fin qui impeccabile. Dall’altro perché Antonio Conte, come annunciato anche in conferenza stampa, avrà modo di mettere alla prova chi fino ad ora ha avuto poco spazio.