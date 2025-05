Il calciatore fa un bilancio della stagione della massima serie appena conclusa con i punti di forza del club partenopeo

Alessia Bartiromo 29 maggio 2025 (modifica il 29 maggio 2025 | 10:48)

Martedì sera al Benito Stirpe di Frosinone si è tenuta la seconda edizione dell'evento "La Notte dei Leoni", un triangolare di solidarietà organizzato in sostegno di ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo. Allo stadio era presente anche DerbyDerbyDerby con l'inviato Michele Bellame che ha intervisto diversi ospiti in esclusiva come l'ex calciatore di Torino e Napoli Blerim Dzemaili. Lo svizzero ha rilasciato alcune dichiarazioni relative allo scudetto del Napoli, alla splendida manifestazione benefica e sulla serie A.

Il punto sul campionato e sullo scudetto del Napoli — Il primo argomento toccato da Blerim Dzemaili è l'importanza della manifestazione di solidarietà, che ha visto la partecipazione di tantissimi ex calciatori del Napoli come Bruno Giordano, Gianfranco Zola, Marek Hamsik, Paolo Cannavaro, Fabiano Santacroce e l'ex tecnico Luigi De Canio. "Essere qui è davvero splendido, non solo perché ci unisce una causa importante ma anche perché ho la possibilità di rivedere tantissimi amici. Con molti giocavo insieme: non ci è capitato spesso di uscire e avere del tempo libero ma stiamo assolutamente recuperando ed è bellissimo". Sullo scudetto del Napoli: "La favorita era sicuramente l'Inter che ha sbagliato tanto lasciando numerosi punti per strada ma il Napoli è stato bravissimo a cogliere l'occasione e fare suo il tricolore e stare sempre sul pezzo. Antonio Conte poi, ha fatto la differenza, è un allenatore bravissimo che ti sposta gli equilibri a suo favore lavorando intensamente".

Dzemaili sulla stagione del Torino e la panchina bollente — Dzemaili si è lasciato andare anche a un commento anche sulla stagione del Torino, altra su ex squadra: "Il campionato del Toro è stato ricco di alti e bassi, il presidente forse si aspettava qualcosa di più. L'addio di Vanoli? Non spetta a me dare giudizi sul futuro della panchina, lo staff farà le sue valutazioni e sceglierà sicuramente bene".