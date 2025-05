Notte dei Leoni, il 27 maggio a Frosinone il calcio incontra la solidarietà: in campo le Leggende di Roma, Lazio, Napoli e la Nazionale Attori

Vincenzo Bellino Redattore 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 11:27)

La ”Notte dei Leoni" si avvicina: confermati nuovi grandi nomi per il triangolare della solidarietã. Dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno lo spettacolo sarà ancora piú coinvolgente, grazie anche alla diretta in chiaro dalle 20.30 su DAZN, che permetterà di seguire l'evento in tutta Italia.

È stata confermata la presenza della leggenda del tennis mondiale Venus Williams, che parteciperà come ospite d'onore dell'evento, testimoniando l'importanza della solidarietà e della promozione della donazione del midollo osseo. Si arricchisce la lista dei grandi campioni che scenderanno in campo per una serata di sport e solidarietà grazie aile squadre del Napoli Legends, Roma e Lazio.

Grande attesa in città per il Capitano Daniel Ciofani, autentico simbolo della storia recente del Frosinone Caicio. Tanti anche gli attori presenti grazie alla Nazionale Attori 1971 come Giorgio Pasotti, Seydou Sarr, Samuele Carrino e tanti altri oltre al ballerino Raimondo Todaro.

Notte dei Leoni, formazioni complete — ROMA: Marco AMELIA, Giorgio CANTARINI, Odoacre CHIERICO, Daniel CIOFANI, Matteo CIOFANI, Stefano DESIDERI, Alberto DI CHIARA, David DI MICHELE, Luca DI STEFANO, FERHAD, Domenico FORTUNATO, Miguel GOBBO DIAZ, Enrico LO VERSO, Pasquale LUISO, Vittorio MAGAZZÚ, Daniele PERRONE, Seydou SARR, Emanuele PROPIZIO, Fabrizio ROMONDINI, Antonio TEMPESTILLI, Max TONETTO, Marcello TROTTA, Daniele VERDE. Mister: Stefano COLANTUONO e Sebastiano NELA

LAZIO: BONANNI Massimo, CARRINO Samuele, CORRADI Bernardo, DI DOMENICO Antonio Alessio, FRARA Alessandro, GARIBALDI Giuseppe, GIANNICHEDDA Giuliano, GIORDANO, GORI Mirko, HERNANES, IANNUZZI Alessandro, MACHEDA Federico, NAPOLETANO Riccardo, PASOTTI Giorgio, PERUZZI Angelo, PIGLIACELLI Romano, ROCCHI Tommaso, STENDARDO Guglielmo, TAVANI Diego, TODARO Raimondo, ZAURI Luciano. Mister: Giancarlo ODDI e Gigi DE CANIO

NAPOLI LEGENDS: ALTOMARE Luca, CALAIÒ Emanuele, CANNAVARO Paolo, CAPUANO Luca, CARBONE, CARECA, CARNEVALE Andrea, COLONNESE Ciccio, D'AQUINO Antonio, DE SANCTIS Morgan, DI FUSCO Raffaele, DZEMAILI Blerim, FERRANTE Francesco, GIORDANO Bruno, HAMSIK Marek, INCOCCIATI Beppe, INLER Gokhan, MONTERVINO Francesco, MORA Nicola, QUAGLIARELLA Fabio, RENICA Alessandro, ROSIELLO Michele, SANTACROCE Fabiano, SCHWOCH Stefan, SILVESTRO Gennaro, VARONE Luca, ZOLA Gianfranco. Mister: Marco BARCHIESI e PICARDI

Notte dei Leoni, patrocinanti dell'iniziativa — Senato della Repubblica, Regione Lazio, Provincia Frosinone, Comune Frosinone, F.i.g.c., Coni, Lnpb, Lnd, Aia.

Ospiti e autorità della Notte dei Leoni — È per noi motivo di grande onore poter accogliere oggi le illustri autorità, ospiti d’onore e tutte le personalità che, con la loro presenza, impreziosiscono questa giornata e rendono ancora più significativa la nostra attività. Tra i presenti il 27 maggio allo Stirpe avremo:

Questore dott. Pietro Morelli on.le Beatrice Lorenzin

Presidente Regione Lazio Francesca Rocca, presidente Provincia Luca Di Stefano

Sindaco Frosinone Riccardo Mastrangeli

On.le presidente Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo

Maestro Gerardo Sacco

Presidente Admo Regione Lazio Giulio Corradi comandante Vigili del Fuoco arch.

Rilievi Alessandra e ispettore De Lucia Gianluca

Tenente colonnello Guardati Italino reparto operativo Carabinieri Frosinone

Roberto Antonucci Croce rossa italiana sezione di Frosinone

Dino Padovani comandante Vigili urbani Frosinone

Dott.ssa Luana Di Fabrizio direzione provinciale Istruzione Frosinone

Paolo Iaboni Aia sezione Frosinone

Enrico Martelli delegato Figc settore giovanile scolastico Regione Lazio

Simone Fabio settore scolastico giovanile regionale Figc

Pierino Tagliaferri comitato provinciale Frosinone

Filippo Tiberia Lnd Frosinone provincia

Luigi Lunghi Accademia Frosinone

Modalità di partecipazione — Ingresso al prezzo di 5 euro il cui incasso sarà devoluto in beneficenza a favore di ADMO e di Nuovi Orizzonti. La consegna dell'incasso avverrà pubblicamente nei giorni successivi all'evento in sede di conferenza stampa per la massima trasparenza.

Biglietti disponibili su Viva Ticket LA NOTTE DEI LEONI

Una serata per emozionarsi, per ricordare e per costruire insieme un futuro migliore. La città di Frosinone è pronta ad accogliere migliaia di spettatori in uno stadio che sarà, ancora una volta, il simbolo di unione tra sport e solidarietà.

Vi aspettiamo il 27 maggio per far la differenza insieme.