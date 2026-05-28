L'esordio di Live The Dream si avvicina e se si vuole partecipare è arrivato il momento di acquistare i biglietti. Il primo evento ufficiale del nuovo brand ideato da Cur in Campo è previsto per giovedì 4 giugno alle ore 20:00 allo stbadio Benito Stirpe di Frosinone. Se non vedi l'ora di vedere dal vivo campioni del passato, ospiti del mondo dello spettacolo e di goderti giochi, sfide e molto altro intrattenimento, questo è l'evento che fa per te. Ecco dove e come acquistare i biglietti per la prima edizione di Live The Dream.

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Dove acquistare i biglietti per Live The Dream

Per acquistare i biglietti per l'evento è sufficiente recarsi sul sito di VivaTicket , rivenditore ufficiale. Basterà accedere al proprio account personale, o crearne uno se ancora non lo si ha a disposizione, e decidere se scegliere personalmente il proprio posto o lasciar fare alla piattaforma. Per ogni operazione è possibile l'acquisto dia persona.

A disposizione vengono messe due tipologie di ingressi. La prima è quella base dal costo appena superiore agli 11 euro nella Main Stand, in cui è possibile scegliere di stare in Tribuna laterale Sud, Tribuna centrale Sud, Tribuna centrale Nord e Tribuna laterale Nord. In questo caso gli spettatori assisteranno semplicemente all'evento.

L'altra possibilità è quella più allettante, investendo una piccola cifra economica in più. Acquistando uno o più biglietti per i, si avrà infatti accesso a una serie di servizi premium invidiabili e all'. Il momento certamente più importante è quello del, dove sarà possibile incontrarli, scattare foto e fare autografi. Per conoscere modalità di accesso e partecipazione, oltre che tutte le informazioni utili, è possibile inviare una mail a info@livethedream.it.

Cosa aspetti? Clicca qui per acquistare i biglietti per Live The Dream!!!

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