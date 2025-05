Tanti campioni in campo che hanno sposato la missione dell'ADMO, l'Associazione Donatori Midollo Osseo che ha organizzato un triangolare per la solidarietà. La seconda edizione della partita "La Notte dei Leoni" è andata in scena ieri sera, martedì 27 maggio, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. All'evento presente anche la redazione di DerbyDerbyDerby che ha potuto intercettare alcuni tra i volti noti del panorama calcistico. Tra cui anche l'attaccante dell'Asteras Tripolis Federico Macheda, il quale ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni dell'inviato Michele Bellame.