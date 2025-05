Il centrocampista brasiliano protagonista dell'evento di solidarietà a Frosinone ha parlato così delle sue ex-squadre di Serie A

Samuele Amato Redattore 28 maggio - 11:26

Nella splendida cornice dello stadio Benito Stirpe di Frosinone, si è tenuto la seconda edizione dell'evento "La Notte dei Leoni". Un triangolare di solidarietà per ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), trasmesso da Dazn nella serata di ieri martedì 27 maggio, con tanti campioni in campo. Allo stadio presente anche la redazione DerbyDerbyDerby, con l'inviato Michele Bellame che ha potuto intercettare anche il Profeta Anderson Hernanes. Il calciatore brasiliano ha parlato del campionato delle squadre in cui ha militato, tra cui l'Inter, la Lazio e la Juventus.

L'intervista esclusiva a Hernanes ai microfoni di DerbyDerbyDerby — L'Inter ha tenuto botta fino all'ultimo, poi ha perso il campionato all'ultima giornata. Che stagione è stata per i nerazzurri?

"Emozionante come campionato, con tanti alti e bassi per tutte le squadre. Anche l'Inter che, ad esempio, per me gioca il calcio migliore e più bello da vedere. Pure loro con tutti gli impegni e le partite ravvicinate hanno fatto fatica a sostenere il ritmo e i risultati. Hanno perso proprio alla fine. Ma alla fine il Napoli ha meritato: chi vince ha sempre dei meriti".

Visualizza questo post su Instagram

Sull'inciampo della Lazio e la ripresa della Juventus?

"Dopo il calo che ha avuto non sono riusciti a riprendersi. Mi spiace davvero tanto per la Lazio, che alla fine rimarrà fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. Invece, la Juventus è riuscita a ritrovarsi e a ritrovare quella spinta finale che gli ha permesso di conquistare il quarto posto".