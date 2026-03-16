Ezequiel Lavezzi torna in campo, grazie al Live The Dream. Un evento che permette ai tifosi di scendere in campo insieme ad ex calciatori professionisti

Gianmarco Inguscio Collaboratore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 16:23)

Ezequel Lavezzi e il Napoli hanno scritto insieme pagine di storia: cinque stagioni consecutive all'ombra del Vesuvio, indossando la maglia azzurra per 188 volte oltre a realizzare 48 gol. Qui ha vinto soltanto una Coppa Italia nella stagione 2011-2012, ma la sue giocate sono ancora nella mente dei tifosi partenopei e non solo. Poi, il suo percorso calcistico continua in Francia, alla corte del PSG dove disputa altre quattro stagioni ad alto livello. Infine, chiude la sua carriera in Cina dopo quattro campionati con la maglia dell'Hebei.

Dal momento del ritiro, l'esterno argentino non ha più fatto ritorno in campo in Europa, ma questo digiuno sarà presto interrotto. Il 4 giugno 2026 allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, El Pocho sarà tra i protagonisti di Live The Dream, l’evento che permette ai tifosi di scendere in campo insieme ad ex calciatori professionisti. Scopriamo maggiori dettagli dal comunicato ufficiale.

Gli appassionato di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

I Lavezzi torna protagonista in Europa: il comunicato ufficiale dell'evento "Dopo il ritiro dal calcio professionistico, l’ex attaccante di Napoli e PSG tornerà a giocare davanti al pubblico europeo allo Stadio Benito Stirpe. Accadrà il 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, in occasione di Live The Dream, l’evento che permette ai tifosi di scendere in campo insieme ad ex calciatori professionisti. Continua il comunicato: "Per l’attaccante che ha vestito le maglie di Napoli, Paris Saint-Germain e della Nazionale Argentina sarà la prima volta che tornerà a giocare in Europa dopo il ritiro, rendendo l’appuntamento uno degli eventi più curiosi ed attesi della prossima estate calcistica".

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Il 4 giugno il Pocho sarà allo stadio "Benito Stirpe" grazie a Live The Dream — Inoltre, vengono riportate tutte le informazioni utili riguardanti l'evento: "Il format è semplice ed unico: gli appassionati possono partecipare alle aste online sul sito livethedream.it e conquistare un ruolo in campo accanto agli ex calciatori professionisti. Per farlo è necessario registrarsi gratuitamente sul sito livethedream.it, creare il proprio account ed attendere l’apertura delle aste dedicate ai posti in campo".

Dove acquistare i biglietti: "Chi invece preferisce vivere l’evento da spettatore può acquistare già da ora i biglietti su Vivaticket, scegliendo tra ingresso standard oppure l’esperienza Meet & Greet, che permetterà di incontrare i calciatori dal vivo, accedere all’Area Hospitality dedicata ed assistere alla partita dai palchetti. Un’esperienza esclusiva con posti limitati". Infine, la nota termina così: "La serata non sarà soltanto calcio: show, creator digitali, performer e momenti di intrattenimento accompagneranno la partita, trasformando lo stadio in una vera festa dello sport".

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