Presente all’evento benefico La Notte dei Leoni, in sostegno di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), anche Rubén Maldonado, ex difensore del Napoli, che ha vissuto in prima persona la festa scudetto del club partenopeo. Ai microfoni nostri microfoni, l’inviato Michele Bellame ha raccolto le emozioni dell’ex centrale, diviso tra la gioia per il trionfo azzurro e l’amarezza per la retrocessione del suo Venezia.