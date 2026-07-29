La sorpresa del primo atto ha cambiato gli equilibri della sfida, ma i giochi sono ancora apertissimi. Giovedì 30 luglio alle ore 19:00, l'Auda riceverà l'FCSB nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League con il vantaggio del 3-2 conquistato in Romania. I padroni di casa sognano una storica qualificazione, mentre la formazione di Bucarest è chiamata a ribaltare il risultato per evitare un'eliminazione che avrebbe del clamoroso. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AUDA-FCSB CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Auda

L'Auda arriva al ritorno con entusiasmo dopo aver firmato una delle sorprese del turno. Il successo per 3-2 ottenuto a Bucarest, deciso dal gol nei minuti di recupero di Kader Koné, ha regalato ai lettoni un vantaggio prezioso e alimentato il sogno di raggiungere, per la prima volta nella storia del club, la fase principale di una competizione europea. Anche in campionato la squadra di Jurgis Kalns sta vivendo un buon periodo e nelle ultime uscite casalinghe ha dimostrato grande solidità.

Il momento dell'FCSB

L'FCSB è chiamato a reagire dopo un passo falso inatteso. La formazione allenata da Marius Baciu ha però dato un'immediata risposta in campionato, imponendosi per 2-0 sul campo del Csikszereda e ritrovando quella compattezza difensiva mancata nella gara d'andata. L'esperienza internazionale dei rumeni resta un fattore importante e la qualificazione è ancora ampiamente alla portata.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Auda-FCSB

L'FCSB sarà costretto ad assumere fin da subito il controllo del gioco per recuperare lo svantaggio complessivo, mentre l'Auda proverà a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari con rapide ripartenze. L'intensità sarà elevata e ogni episodio potrebbe risultare decisivo per il destino della qualificazione.

Probabili formazioni Auda-FCSB

Jurgis Kalns dovrebbe confermare il tridente composto da Daskevics, Diedhiou e Koné, autore del gol vittoria nella sfida d'andata.

L'FCSB dovrà fare i conti con diverse assenze in difesa, ma Daniel Bîrligea resta il principale riferimento offensivo della squadra rumena.

Auda (4-3-3): Purins; Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis; Ibrahim, Traore, Bongemba; Daskevics, Diedhiou, Koné.

FCSB (4-3-3): Tarnovanu; Cretu, Dawa, Duarte, Padurariu; Cisotti, Radunovic, Tanase; Boutoutaou, Popescu, Bîrligea.

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