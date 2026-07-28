Lo Slovan Bratislava ha il destino nelle proprie mani. Dopo il convincente 2-0 conquistato in Georgia, i campioni di Slovacchia ospitano l'Iberia 1999 con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione e staccare il pass per il terzo turno preliminare di UEFA Champions League. Il calcio d'inizio è in programma mercoledì 29 luglio alle ore 20:15, con gli ospiti chiamati a un'impresa per riaprire il doppio confronto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SLOVAN BRATISLAVA-IBERIA CLICCA SU BET365.

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Il momento dello Slovan Bratislava

Lo Slovan Bratislava ha lanciato un chiaro messaggio nella gara d'andata, imponendosi per 2-0 sul campo dei campioni di Georgia grazie a una prestazione solida e concreta. La squadra slovacca ha confermato tutta la propria esperienza nelle competizioni europee, gestendo il match con maturità e sfruttando al meglio le occasioni create. Ora, davanti al proprio pubblico, avrà la possibilità di amministrare il vantaggio senza rinunciare a cercare un altro successo.

Il momento dell'Iberia 1999

L'Iberia 1999 si presenta in Slovacchia con la consapevolezza di dover disputare una partita praticamente perfetta. I georgiani erano riusciti a superare il primo turno preliminare eliminando il Flora Tallinn al termine di un doppio confronto ricco di emozioni, ma contro lo Slovan il livello dell'avversario si è rivelato decisamente superiore. Servirà maggiore incisività offensiva per provare a riaprire la qualificazione.

Cosa aspettarsi dalla partita

Lo Slovan Bratislava potrà gestire il vantaggio accumulato, cercando di controllare il possesso e limitare i rischi. L'Iberia 1999, invece, sarà costretto a scoprirsi fin dai primi minuti alla ricerca dei gol necessari per rimettere in equilibrio il doppio confronto. Uno scenario che potrebbe favorire una gara aperta, con numerosi spazi da sfruttare in ripartenza.

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