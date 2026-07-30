Il primo round ha indirizzato con decisione il doppio confronto, ma il verdetto definitivo arriverà soltanto in Estonia. Giovedì 30 luglio alle ore 18:45, il Nomme Kalju ospiterà lo Shelbourne nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League. Dopo il 5-2 conquistato all'andata dagli irlandesi, ai padroni di casa servirà una vera impresa per ribaltare la situazione e conquistare il pass per il turno successivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NOMME KALJU-SHELBOURNE CLICCA SU BET365.

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Il momento del Nomme Kalju

Il Nomme Kalju è chiamato a una rimonta complicatissima dopo il pesante passivo maturato nella gara d'andata. Gli estoni hanno comunque trovato due reti a Dublino grazie alla doppietta di Enrique Esono, mantenendo almeno una minima speranza di qualificazione. La squadra di Nikita Andreev dovrà però migliorare sensibilmente la fase difensiva e aumentare il peso offensivo per mettere realmente in difficoltà gli avversari.

Il momento dello Shelbourne

Lo Shelbourne ha disputato una gara d'andata di altissimo livello, portandosi sul 3-0 già nei primi venticinque minuti e dimostrando tutta la propria qualità offensiva. La formazione di John Russell arriva in Estonia con un vantaggio rassicurante, ma dovrà evitare cali di concentrazione per non riaprire una qualificazione che appare ormai indirizzata.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Nõmme Kalju sarà obbligato ad attaccare fin dal calcio d'inizio, esponendosi inevitabilmente alle ripartenze dello Shelbourne. Gli irlandesi potranno gestire il largo vantaggio e colpire negli spazi lasciati dai padroni di casa, in una sfida che promette comunque ritmi elevati e diverse occasioni da gol.

Probabili formazioni Nõmme Kalju-Shelbourne

Nikita Andreev dovrebbe confermare Enrique Esono al centro dell'attacco dopo la doppietta realizzata nella gara d'andata, con Orlov al suo fianco.

John Russell dovrebbe riproporre quasi integralmente l'undici che ha dominato il primo confronto, con Rodrigo Freitas e Daniel Kelly a guidare il reparto offensivo.

Nõmme Kalju (4-4-2): Perk; Mashchenko, Podholjuzin, Vukusic, Nikolajev; Siht, Tambedou, Musolitin, Vastsuk; Orlov, Esono.

Shelbourne (4-4-2): Beach; Mbeng, Barrett, Ledwidge, Norris; Moore, Caffrey, Henry-Francis, Coote; Freitas, Kelly.

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