Il primo round ha lasciato poche speranze, ma l'Atletic Club d'Escaldes vuole chiudere la propria avventura europea con una prestazione d'orgoglio. Giovedì 30 luglio alle ore 16:00, gli andorrani ospiteranno il Vaduz nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League, dopo il pesante 4-0 subito in Liechtenstein. Gli ospiti, invece, sono a un passo dalla qualificazione e cercheranno di amministrare l'ampio vantaggio conquistato nella gara d'andata. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ESCALDES-VADUZ CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ESCALDES-VADUZ SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento dell'Atletic Club d'Escaldes

L'Atletic Club d'Escaldes è chiamato a una vera impresa dopo la netta sconfitta dell'andata. In Liechtenstein la formazione andorrana ha sofferto per tutta la gara, concedendo numerose occasioni agli avversari e senza riuscire a impensierire il portiere del Vaduz. Davanti al proprio pubblico proverà almeno a salutare la competizione con una prova convincente, facendo leva sul buon rendimento casalingo mostrato nell'ultimo anno.

Il momento del Vaduz

Il Vaduz arriva in Andorra con grande fiducia dopo il brillante 4-0 della gara d'andata, una prestazione dominata sotto ogni aspetto. La formazione del Liechtenstein continua a confermarsi molto pericolosa in fase offensiva e, nonostante la recente sconfitta in campionato contro il Lugano, resta favorita per il passaggio del turno grazie all'ampio margine accumulato.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Escaldes-Vaduz

L'Atletic Club d'Escaldes sarà costretto ad attaccare fin dai primi minuti per provare almeno a riaprire la qualificazione, mentre il Vaduz potrà gestire il possesso e sfruttare gli spazi che inevitabilmente si creeranno. Il vantaggio di quattro reti permette agli ospiti di affrontare il match con maggiore tranquillità, ma i padroni di casa proveranno a rendere la vita difficile fino all'ultimo minuto.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ESCALDES-VADUZ CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA ESCALDES-VADUZ SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA