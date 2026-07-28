Novanta minuti per conquistare un posto nel terzo turno preliminare di UEFA Champions League. Mercoledì 29 luglio alle ore 18:00, il Kauno Zalgiris ospiterà il Ki Klaksvik allo Jonavos centrinis stadionas, teatro della sfida di ritorno dopo lo 0-0 maturato nelle Isole Faroe. Con la qualificazione ancora completamente aperta, entrambe le squadre sono chiamate a una prova di grande intensità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KAUNO-KLAKSVIK CLICCA SU BET365.

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Il momento del Kauno Zalgiris

Il Kauno Zalgiris ha ottenuto un risultato prezioso nella gara d'andata, riuscendo a mantenere inviolata la propria porta su un campo tradizionalmente molto difficile. I campioni di Lituania hanno confermato ancora una volta la propria solidità difensiva, qualità che aveva già permesso loro di superare il Drita nel turno precedente. La formazione allenata da Željko Sopić arriva all'appuntamento in un buon momento di forma e sogna di raggiungere per la prima volta nella propria storia il terzo turno preliminare della Champions League.

Il momento del Ki Klaksvik

Il Ki Klaksvik è rimasto deluso dal pareggio casalingo dell'andata, nel quale ha creato le occasioni migliori senza riuscire a trovare il gol. I campioni delle Isole Faroe, protagonisti negli ultimi anni di importanti imprese europee, hanno già dimostrato nel turno precedente di sapersi imporre anche lontano da casa e puntano a ripetersi per continuare il proprio percorso nella massima competizione continentale.

Cosa aspettarsi dalla partita Kauno-Klaksvik

Dopo l'equilibrio dei primi novanta minuti, anche il ritorno si preannuncia molto combattuto. Il Kauno Zalgiris proverà a sfruttare il fattore campo cercando di gestire maggiormente il possesso del pallone, mentre il Ki Klaksvik farà affidamento sulla propria esperienza internazionale e sulla capacità di colpire nelle ripartenze. Con un posto nel turno successivo in palio, ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo.

Probabili formazioni Kauno-Klaksvik

Željko Sopić dovrebbe confermare Tomas Svedkauskas tra i pali dopo l'ottima prestazione dell'andata. Ivan Fiolić è in corsa per una maglia da titolare, mentre Renan Oliveira guiderà il reparto offensivo.

Il KÍ Klaksvík non dovrebbe apportare grandi modifiche rispetto alla gara delle Isole Faroe. In avanti spazio ancora all'esperienza di Páll Klettskard, supportato da Anri Frederiksberg e Fredrik Brattbakk.

Kauno Žalgiris (4-3-3): Svedkauskas; Edokpolor, Tolordava, Lekiatas, Moutachy; Baldassarra, Slivka, Fiolić; Ourega, Benchaib, Oliveira.

KÍ Klaksvík (3-4-3): Jensen; Tellechea, Pavlovic, Sorensen; Danielsen, Hansson, Ali, Carlos; Frederiksberg, Klettskard, Brattbakk.

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