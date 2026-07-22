Il Qarabag vuole confermare ancora una volta il proprio ruolo da protagonista nelle competizioni europee. Giovedì 23 luglio alle ore 18:00, allo stadio Tofiq Bahramov di Baku, i campioni dell'Azerbaigian riceveranno il CSKA Sofia nell'andata del secondo turno preliminare di UEFA Europa League. Una sfida tra due club abituati a frequentare il palcoscenico continentale e desiderosi di avvicinarsi alla fase finale della competizione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI QARABAG-CSKA SOFIA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Qarabag

Il Qarabag continua a essere una delle realtà più solide del calcio europeo al di fuori dei principali campionati. La formazione allenata da Qurban Qurbanov ha raggiunto la fase principale delle coppe europee nelle ultime stagioni e ha iniziato l'attuale percorso eliminando con autorità il Vestri grazie a un netto 6-0 complessivo. I padroni di casa arrivano alla sfida con grande fiducia e puntano a sfruttare il fattore campo per indirizzare la qualificazione già nella gara d'andata.

Il momento del CSKA Sofia

Il CSKA Sofia ha iniziato il proprio cammino europeo superando il Derry City in un doppio confronto ricco di emozioni. I bulgari cercano il ritorno nella fase principale di una competizione UEFA dopo alcune stagioni complicate e si affidano a una rosa ricca di esperienza internazionale. La squadra guidata da Hristo Yanev sa che ottenere un risultato positivo a Baku rappresenterebbe un passo importante verso il passaggio del turno.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Qarabag proverà a imporre fin dai primi minuti il proprio possesso palla, facendo leva sulla qualità tecnica dei suoi uomini offensivi e sulla spinta del pubblico di casa. Il CSKA Sofia potrebbe invece adottare un atteggiamento più prudente, cercando di sfruttare le ripartenze e la fisicità dei propri attaccanti. Si prevede una gara intensa, nella quale gli episodi e la gestione dei momenti chiave potrebbero risultare decisivi.

Probabili formazioni Qarabag-CSKA Sofia

Qurban Qurbanov dovrebbe confermare l'undici che ha brillantemente superato il Vestri, con Zakaria Sawo riferimento offensivo dopo l'ottimo rendimento nel turno precedente.

Il CSKA Sofia si affiderà ancora alla vena realizzativa di Ioannis Pittas, supportato da Leandro Godoy e James Eto'o, protagonisti dell'avvio di stagione della formazione bulgara.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Huseynov, Varkonyi, Langa; Bicalho, Jankovic; Kashchuk, Kady, Zoubir; Sawo.

CSKA Sofia (4-3-1-2): Lapoukhov; Pastor, Rodriguez, Ivanov, Martino; Eto'o, Jordao, Sensi; Solot; Godoy, Pittas.

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