L'avventura europea dell'Omonia prende il via davanti ai propri tifosi. Mercoledì 22 luglio alle ore 19:00, il GSP Stadium di Nicosia ospiterà l'andata del secondo turno preliminare di Champions League contro il Kairat Almaty, reduce dal successo nel turno precedente. I ciprioti vogliono sfruttare il fattore campo per indirizzare la qualificazione, mentre i kazaki puntano a proseguire il loro eccellente momento di forma. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI OMONIA-KAIRAT ALMATY CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Omonia

L'Omonia torna in Champions League dopo aver conquistato il titolo nazionale cipriota nella passata stagione con un ampio margine sulle inseguitrici. La squadra allenata da Henning Berg arriva all'appuntamento senza aver ancora disputato gare ufficiali, ma il precampionato ha fornito indicazioni incoraggianti. I biancoverdi sono imbattuti da diciassette partite considerando anche le amichevoli estive e hanno mostrato una buona continuità realizzativa, alimentando le speranze di iniziare nel migliore dei modi il cammino europeo.

Il momento del Kairat Almaty

Il Kairat si presenta a Nicosia con ritmo partita e grande fiducia. I campioni del Kazakistan hanno eliminato il Sutjeska nel primo turno preliminare e arrivano all'impegno dopo una lunga serie di vittorie consecutive tra campionato e coppe. La formazione di Rafael Urazbakhtin sta attraversando uno dei momenti migliori della stagione e proverà a ottenere un risultato positivo in trasferta per affrontare con maggiore serenità il ritorno ad Almaty.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Omonia dovrebbe cercare di prendere subito il controllo del possesso, sfruttando la qualità dei propri esterni offensivi e il sostegno del pubblico del GSP Stadium. Il Kairat, invece, ha dimostrato di essere particolarmente efficace nelle ripartenze e nelle transizioni offensive, caratteristiche che potrebbero creare più di un problema alla retroguardia cipriota. Si prospetta una sfida equilibrata, nella quale ogni episodio potrà risultare determinante in vista del ritorno.

Probabili formazioni Omonia-Kairat Almaty

Henning Berg dovrebbe affidarsi ai nuovi innesti offensivi, con Kakoullis favorito dal primo minuto dopo le ottime indicazioni offerte nelle ultime amichevoli. Resta indisponibile il difensore Fotis Kitsos.

Il Kairat ritrova Aleksandr Martynovich e Jaakko Oksanen dopo la squalifica in campionato, mentre in avanti Marc Gual guiderà il reparto offensivo con il supporto di Jorginho e Bekbolat.

Omonia (4-2-3-1): Fabiano; Odubajo, Coulibaly, N. Panagiotou, Balkovec; Kousoulos, Maric; Costa, Tankovic, Montnor; Kakoullis.

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Lucas Africo, Machado Mata; Sadybekov, Oksanen; Bekbolat, Jorginho, Jukkola; Gual.

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