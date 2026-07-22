Il secondo turno preliminare di UEFA Conference League mette di fronte due squadre che vivono realtà molto diverse sul piano internazionale. Giovedì 23 luglio alle ore 20:45, allo Stadion Stožice di Lubiana, il Bravo farà il suo esordio europeo davanti ai propri tifosi contro uno Shkendija che, negli ultimi anni, è diventato una presenza fissa nelle competizioni UEFA. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRAVO-SHKENDIJA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Bravo

Il Bravo si presenta all'appuntamento con il morale alto dopo aver iniziato il campionato sloveno con una prestigiosa vittoria per 2-0 sul campo dell'Olimpija Lubiana. Il terzo posto conquistato nella scorsa stagione ha regalato al club una storica qualificazione europea e l'entusiasmo all'interno dell'ambiente è palpabile. La formazione slovena proverà a sfruttare il fattore campo e l'organizzazione mostrata nelle ultime settimane per mettere in difficoltà un avversario decisamente più esperto.

Il momento dello Shkendija

Lo Shkendija arriva in Slovenia forte di una lunga tradizione europea. I macedoni hanno già disputato il primo turno preliminare, eliminando con autorità il College Europa grazie a un netto 6-0 complessivo. La squadra di Tetovo ha confermato ancora una volta la propria solidità offensiva e punta a proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione, quando riuscì a togliersi diverse soddisfazioni anche a livello continentale.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Bravo-Shkendija

Il Bravo cercherà di imporre un ritmo elevato fin dai primi minuti, facendo leva sull'entusiasmo del proprio pubblico e sulla fiducia acquisita con il successo in campionato. Lo Shkendija, invece, dovrebbe affidarsi alla maggiore esperienza internazionale e alla capacità di gestire i momenti della partita. Si prevede una sfida molto equilibrata, nella quale gli episodi potrebbero avere un peso determinante in vista del ritorno.

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