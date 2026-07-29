Il Ferencváros riparte da un vantaggio prezioso, ma il discorso qualificazione è tutt'altro che chiuso. Giovedì 30 luglio alle ore 20:00, la Groupama Arena di Budapest ospiterà il ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Europa League contro il Twente, chiamato a ribaltare il 2-1 subito all'andata davanti ai propri tifosi. Si preannuncia una sfida intensa tra due squadre determinate a conquistare un posto nel turno successivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FERENCVAROS-TWENTE CLICCA SU BET365.

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Il momento del Ferencvaros

La formazione allenata da Balázs Borbély si presenta all'appuntamento con maggiore serenità dopo il successo per 2-1 conquistato nei Paesi Bassi, una vittoria firmata dalla doppietta di Lenny Joseph. Nonostante il passo falso all'esordio nel campionato ungherese, il Ferencváros continua a rappresentare una squadra estremamente competitiva davanti al proprio pubblico, dove nelle competizioni europee ha costruito gran parte dei suoi recenti successi. L'obiettivo sarà amministrare il vantaggio senza rinunciare a colpire in ripartenza.

Il momento del Twente

Il Twente è chiamato a una prestazione di personalità per ribaltare il risultato dell'andata. Gli olandesi hanno creato diverse occasioni nel primo confronto senza riuscire a concretizzarle pienamente e ora dovranno necessariamente assumere un atteggiamento offensivo. La qualità della rosa non manca, ma servirà una prova di grande maturità per espugnare uno degli stadi più difficili del panorama europeo.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Ferencvaros-Twente

Il Twente proverà a prendere subito in mano il possesso del pallone per cercare il gol che riaprirebbe immediatamente il doppio confronto. Il Ferencváros, invece, potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, sfruttando la velocità dei propri attaccanti negli spazi lasciati dagli avversari. Con la qualificazione ancora in bilico, si prospetta una gara intensa e ricca di occasioni.

Probabili formazioni Ferencvaros-Twente

Balázs Borbély dovrebbe confermare il tridente offensivo composto da Zachariassen, Joseph e Bamidele, con Kanichowsky a guidare il centrocampo.

John van den Brom si affiderà all'esperienza di Wout Weghorst come terminale offensivo, sostenuto sulla trequarti da Rots, Hlynsson e Orjasaeter.

Ferencváros (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Corbu, Rommens, Kanichowsky; Zachariassen, Joseph, Bamidele.

Twente (4-2-3-1): Pasveer; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst.

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