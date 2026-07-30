Il colpo esterno conquistato in Svezia ha cambiato gli equilibri del doppio confronto, ma la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Giovedì 30 luglio alle ore 18:30, la Le Coq Arena ospiterà il ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League tra Levadia Tallinn e IFK Göteborg. Gli estoni ripartono dal prezioso 2-1 ottenuto all'andata, mentre gli svedesi sono chiamati a ribaltare il risultato per evitare un'eliminazione anticipata. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LEVADIA TALLINN-GOTEBORG CLICCA SU BET365.

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Il momento del Levadia Tallinn

Il Levadia arriva all'appuntamento nel migliore dei modi, trascinato da un periodo di forma eccellente. Dopo aver eliminato senza difficoltà il Caernarfon con un complessivo 10-0, la squadra di Vjatseslav Zahovaiko ha compiuto un'altra impresa vincendo 2-1 sul campo del Göteborg. Gli estoni hanno infilato una lunga serie di risultati positivi e davanti ai propri tifosi puntano a completare l'opera, facendo leva anche sull'ottimo rendimento casalingo.

Il momento dell'IFK Goteborg

L'IFK Goteborg vive invece un momento delicato. La formazione svedese è reduce da una serie di risultati negativi e continua a mostrare fragilità soprattutto in fase difensiva. La sconfitta dell'andata è stata seguita da un altro passo falso in campionato e ora gli uomini di Stefan Billborn hanno un solo risultato a disposizione per continuare il cammino europeo.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Goteborg sarà costretto a prendere l'iniziativa per recuperare il gol di svantaggio, mentre il Levadia proverà a sfruttare gli spazi lasciati dagli ospiti con ripartenze rapide. Gli estoni hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci nelle gare interne e potrebbero mettere nuovamente in difficoltà una difesa svedese che fatica a trovare continuità.

Probabili formazioni Levadia Tallinn-IFK Goteborg

Vjatseslav Zahovaiko dovrebbe confermare l'undici vittorioso della gara d'andata, con Wendell Gabriel punto di riferimento offensivo dopo l'ottimo momento realizzativo.

Stefan Billborn dovrà fare i conti con alcune assenze importanti, tra cui quelle di Max Fenger e August Erlingmark, e dovrebbe rilanciare Filip Ottosson dal primo minuto.

Levadia Tallinn (4-4-2): Vallner; Saliste, Nwankwo, Iboro, Liivak; Ainsalu, Peetson, Roosnupp, Pedro; Tambedou, Gabriel.

IFK Goteborg (4-3-3): Bishesari; Seidu, Bager, Yeboah, Eriksson; Heintz, Kruse, Ottosson; Larsson, Clemmensen, Bergmark-Wiberg.

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