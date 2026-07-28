Il Turner Stadium è pronto a vivere una delle serate più importanti dell'estate dell'Hapoel Be'er Sheva. Dopo il ko per 2-1 incassato in Islanda, i campioni d'Israele hanno un solo obiettivo: battere il Víkingur Reykjavík e ribaltare il risultato per conquistare il passaggio al terzo turno preliminare di UEFA Champions League. Gli islandesi, invece, arrivano a Be'er Sheva forti del vantaggio maturato all'andata e con la possibilità di scrivere un'altra pagina della loro storia europea. Il calcio d'inizio è fissato per mercoledì 29 luglio alle ore 19:30. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAPOEL BE'ER SHEVA-VIKINGUR CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA HAPOEL BE'ER SHEVA-VIKINGUR SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento dell'Hapoel Be'er Sheva

L'avvio di stagione non è stato dei migliori per l'Hapoel Be'er Sheva. Dopo la sconfitta nella Supercoppa d'Israele contro il Maccabi Tel Aviv è arrivato anche il passo falso dell'andata in Islanda, risultato che ha complicato il cammino europeo. La squadra di Ran Kozuch continua però a dimostrare di avere qualità dalla metà campo in avanti, anche se i problemi difensivi emersi nelle ultime settimane restano un aspetto da risolvere in vista di una sfida da dentro o fuori.

Il momento del Víkingur Reykjavík

Il Víkingur Reykjavík attraversa invece un periodo estremamente positivo. La formazione islandese guida con autorità il proprio campionato ed è reduce dal convincente 5-1 rifilato al Keflavík, conferma di uno stato di forma eccellente. Il successo dell'andata ha aumentato ulteriormente la fiducia del gruppo, che sogna di proseguire il proprio percorso nella massima competizione europea.

Cosa aspettarsi dalla partita

I padroni di casa saranno costretti a spingere fin dai primi minuti per recuperare lo svantaggio, mentre gli islandesi cercheranno di gestire il possesso e sfruttare le ripartenze. Con il passaggio del turno ancora in bilico, la sfida promette intensità, ritmo elevato e diverse occasioni da rete.

Probabili formazioni Hapoel Be'er Sheva-Víkingur Reykjavík

Ran Kozuch dovrebbe confermare Kings Kangwa nel cuore del centrocampo insieme a Lucas Ventura, mentre in avanti Zlatanovic guiderà il reparto offensivo. Ancora indisponibile João Victor.

Sölvi Geir Ottesen Jonsson ritrova invece Nikolaj Hansen dal primo minuto dopo il turnover dell'ultimo turno di campionato. Gylfi Sigurðsson sarà il punto di riferimento della mediana.

Hapoel Be'er Sheva (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Miguel Vitor, Diop, Davidzada; Kangwa, Lucas Ventura, Yehoshua; Rumi, Zlatanovic, Ganah.

Víkingur Reykjavík (4-3-3): Fridriksson; Gunnarsson, Ekroth, Vatnhamar, Gudjonsson; Sigurdsson, Ingimundarson, Hafsteinsson; Borgthorsson, Hansen, Thrandarson.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAPOEL BE'ER SHEVA-VIKINGUR CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA HAPOEL BE'ER SHEVA-VIKINGUR SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA