Dopo un avvio di campionato con sensazioni opposte, Instituto e Platense si ritrovano di fronte in una sfida che può già indirizzare il percorso di entrambe nella Liga Profesional argentina. Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con calcio d'inizio alle 02:30 italiane, l'Estadio Juan Domingo Perón di Córdoba ospiterà un confronto tra due squadre a caccia di continuità e di punti preziosi per risalire la classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INSTITUTO-PLATENSE CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Instituto

L'Instituto vuole archiviare immediatamente la sconfitta di misura subita sul campo del Vélez Sarsfield, una gara nella quale ha faticato a costruire occasioni da rete. Davanti al proprio pubblico la squadra di Diego Flores proverà a ritrovare quella solidità che spesso le ha permesso di conquistare risultati importanti. Tra gli uomini più attesi ci sono Alex Luna e Matías Tissera, chiamati a dare maggiore incisività a un attacco che cerca continuità.

Il momento del Platense

Il Platense arriva a Córdoba dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro l'Unión, una partita nella quale ha mostrato buone trame offensive ma anche qualche difficoltà nella gestione del vantaggio. La formazione di Walter Zunino è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e punta a confermare i segnali positivi emersi nell'ultima uscita, affidandosi all'estro di Bautista Merlini e alla velocità di Nicolás Retamar.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Instituto-Platense

L'Instituto cercherà di sfruttare il fattore campo per prendere il controllo del gioco, mentre il Platense proverà a colpire negli spazi con rapide transizioni offensive. Si prospetta una gara equilibrata e combattuta, nella quale gli episodi potrebbero fare la differenza tra due squadre ancora in cerca della migliore condizione.

Probabili formazioni Instituto-Platense

Diego Flores dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Matías Tissera riferimento offensivo, supportato da Alex Luna e Jhon Córdoba.

Walter Zunino dovrebbe invece affidarsi al consueto 4-2-3-1, con Nicolás Retamar al centro dell'attacco e Merlini pronto a inventare tra le linee.

Instituto (3-4-2-1): Ledesma; Galván, Mosevich, Alarcón; Cerato, Abregú, Gallardo, Sosa; Jhon Córdoba, Alex Luna; Tissera.

Platense (4-2-3-1): Cozzani; Lagos, Vázquez, Mendia, Silva; Gómez, Barrios; Mainero, Heredia, Gauto; Retamar.

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