I campioni d'Albania cercano un'altra impresa europea dopo aver eliminato il Petrocub, mentre il Celje debutta nella competizione
Dopo aver superato brillantemente il primo turno preliminare, l'Egnatia è pronta a misurarsi con un avversario di maggiore esperienza. Mercoledì 22 luglio alle ore 21:00, all'Arena Egnatia di Rrogozhinë, i campioni d'Albania ospiteranno il Celje nell'andata del secondo turno preliminare di UEFA Champions League. Una sfida che può indirizzare il cammino europeo di entrambe le formazioni. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI EGNATIA-CELJE CLICCA SU BET365.
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Il momento dell'Egnatia
L'Egnatia arriva all'appuntamento con entusiasmo dopo aver scritto una pagina importante della propria storia europea. I campioni d'Albania hanno eliminato il Petrocub con un netto 7-2 complessivo, imponendosi addirittura per 6-1 nella gara di ritorno davanti ai propri tifosi. Per il club di Rrogozhinë si tratta della prima qualificazione al secondo turno preliminare di Champions League, un traguardo che conferma la crescita mostrata nelle ultime stagioni. La squadra allenata da Nevil Dede proverà ancora una volta a sfruttare il fattore campo, dove negli ultimi due anni ha costruito gran parte dei propri successi internazionali.
Il momento del Celje
Il Celje debutta direttamente dal secondo turno dopo aver conquistato il titolo sloveno nella passata stagione. La formazione guidata da Vítor Campelos ha iniziato il nuovo campionato con un pareggio contro il Mura, mostrando però carattere nel rimontare per due volte lo svantaggio. I campioni di Slovenia vantano un ottimo rendimento esterno, arrivando a questa trasferta forti di cinque vittorie consecutive lontano da casa, quattro delle quali senza subire reti.
Cosa aspettarsi dalla partita tra Egnatia-Celje
L'Egnatia cercherà di ripetere l'intensità offensiva mostrata contro il Petrocub, puntando su un gioco aggressivo e sulle rapide transizioni. Il Celje, invece, dispone di maggiore esperienza internazionale e proverà a gestire il possesso, cercando di sfruttare la qualità dei propri centrocampisti. Si annuncia un confronto equilibrato, con entrambe le squadre consapevoli dell'importanza di arrivare al ritorno con un risultato favorevole.
Probabili formazioni Egnatia-Celje
Nevil Dede ritrova Albano Aleksi dopo la squalifica, mentre Ildi Gruda si candida per una maglia da titolare dopo l'ottima prestazione offerta contro il Petrocub.
Nel Celje riflettori puntati su Svit Seslar, protagonista anche nella prima giornata del campionato sloveno, e sull'attaccante Armandas Kucys, confermato al centro dell'attacco.
Egnatia (3-5-2): Dajsinani; Yago, Xhemajli, Bitri; Sota, Aleksi, Medeiros, Kryeziu, Jaime; Bakayoko, Albanese.
Celje (3-4-3): Leban; Koutris, Calusic, Vuklisevic; Ivansek, Seslar, Zabukovnik, Kvesic; Avdyli, Kucys, Tusha.
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