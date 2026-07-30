Una sola rete separa le due squadre dopo il primo confronto e la qualificazione resta completamente in bilico. Giovedì 30 luglio alle ore 18:00, il Pyunik riceverà il Debreceni VSC nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League. Gli ungheresi difendono l'1-0 conquistato all'andata, ma gli armeni puntano sul fattore campo per ribaltare il doppio confronto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PYUNIK-DEBRECENI CLICCA SU BET365.

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Il momento del Pyunik

Il Pyunik arriva alla sfida decisiva con la consapevolezza di essere rimasto pienamente in corsa nonostante la sconfitta di misura dell'andata. In Ungheria la formazione armena ha difeso con ordine e ha creato diverse situazioni interessanti, pagando però la poca precisione negli ultimi metri. Davanti ai propri tifosi servirà una prestazione più offensiva per ribaltare il risultato e continuare il cammino europeo.

Il momento del Debreceni

Il Debreceni ha sfruttato al massimo le occasioni create nella gara d'andata, conquistando un prezioso successo grazie alla rete di Florián Cibla. La squadra ungherese ha dimostrato grande concretezza e proverà a gestire il vantaggio con un atteggiamento equilibrato, facendo affidamento sulla qualità dei propri giocatori offensivi per colpire in contropiede.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Pyunik-Debreceni

Il Pyunik sarà costretto a prendere l'iniziativa sin dai primi minuti, cercando di aumentare il ritmo per trovare il gol che riporterebbe il confronto in perfetta parità. Il Debreceni, invece, potrebbe abbassare il baricentro e sfruttare gli spazi lasciati dagli armeni. Con un solo gol di differenza, la qualificazione resta apertissima e potrebbe decidersi anche nei minuti finali.

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