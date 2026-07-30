Quattro gol, emozioni e una qualificazione ancora tutta da decidere. Giovedì 30 luglio alle ore 19:00, il Brann ospiterà l'Universitatea Cluj nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League. Il 2-2 maturato in Romania lascia infatti aperto ogni scenario, con i norvegesi che proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare il passaggio del turno. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRANN-UNIVERSITATEA CLUJ CLICCA SU BET365.

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Il momento del Brann

Il Brann continua a confermarsi una delle squadre più spettacolari del panorama norvegese. La formazione di Bergen va a segno con grande continuità, ma concede anche numerose occasioni agli avversari, come dimostrano sia il 2-2 dell'andata sia la recente sconfitta per 3-2 contro il Vålerenga in campionato. Davanti ai propri tifosi i norvegesi proveranno a imporre fin dall'inizio un ritmo elevato, sfruttando la qualità del proprio reparto offensivo.

Il momento dell'Universitatea Cluj

L'Universitatea Cluj arriva in Norvegia dopo aver pareggiato una gara molto intensa all'andata e aver poi incassato una sconfitta di misura contro il Sepsi in campionato. La squadra rumena ha dimostrato di saper ripartire con efficacia e potrebbe nuovamente puntare su un'organizzazione difensiva compatta per colpire in contropiede, consapevole che un risultato positivo varrebbe la qualificazione.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Brann sarà chiamato a fare la partita, cercando di sfruttare il sostegno del proprio pubblico e la consueta propensione offensiva. L'Universitatea Cluj potrebbe invece attendere nella propria metà campo per poi ripartire rapidamente negli spazi. Dopo il 2-2 del primo confronto, è lecito attendersi un'altra gara intensa e ricca di occasioni da gol.

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