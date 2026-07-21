L'andata del secondo turno preliminare di UEFA Champions League propone un confronto di grande fascino tra due squadre che hanno conquistato il titolo nazionale nella scorsa stagione. Mercoledì 22 luglio alle ore 20:30, il Levski Sofia ospiterà l'Universitatea Craiova allo stadio Georgi Asparuhov con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo e avvicinarsi alla qualificazione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LEVSKI SOFIA-CRAIOVA CLICCA SU BET365.

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Il momento del Levski Sofia

Il Levski arriva all'appuntamento attraversando un eccellente momento di forma. I bulgari hanno eliminato il Borac Banja Luka con un netto 5-1 complessivo nel turno precedente e hanno inaugurato il nuovo campionato con una vittoria contro il Dunav Ruse. La squadra di Julio Velázquez è imbattuta da dieci partite tra competizioni ufficiali e amichevoli e davanti ai propri tifosi ha costruito gran parte dei successi più recenti, confermandosi estremamente solida sia in fase offensiva sia in quella difensiva.

Il momento dell'Universitatea Craiova

Anche l'Universitatea Craiova si presenta a Sofia con grande entusiasmo. I campioni di Romania hanno superato senza particolari difficoltà il Vitebsk nel primo turno preliminare e hanno iniziato la Superliga con un convincente successo per 4-0 contro l'UTA Arad. La formazione guidata da Filipe Coelho è reduce da una lunga serie positiva e ha trovato continuità soprattutto grazie all'equilibrio difensivo, mantenendo la porta inviolata in numerose occasioni.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Levski proverà a sfruttare l'intensità del proprio pubblico per mettere subito pressione agli avversari e costruire un vantaggio in vista della gara di ritorno. L'Universitatea Craiova, però, ha dimostrato di sapersi adattare a ogni contesto tattico e potrebbe scegliere un approccio più prudente, cercando di colpire negli spazi con la velocità dei propri esterni. Si prospetta una sfida molto equilibrata tra due squadre in fiducia.

Probabili formazioni Levski Sofia-Universitatea Craiova

Julio Velázquez dovrebbe riproporre gran parte della formazione titolare impiegata nel turno precedente di Champions League. Restano indisponibili Stipe Vulikic, Asen Mitkov, Radoslav Kirilov e Mustapha Sangare.

Filipe Coelho ritrova diversi titolari dopo il turnover effettuato in campionato. Ancora indisponibili il portiere Pavlo Isenko e Alexandru Iamandache.

Levski Sofia (4-3-3): Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Serginho, Trdin, Bouras; Oko-Flex, Reinaldo, Bala.

Universitatea Craiova (3-4-3): Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Rus; Teles, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Etim, Al Hamlawi, Baiaram.

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