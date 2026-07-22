L'Europa League mette subito di fronte due squadre con ambizioni importanti. Giovedì 23 luglio alle ore 20:00, al Berit Sitter Stadion, il San Gallo ospiterà il Benfica nell'andata del secondo turno preliminare. Gli svizzeri cercano un'altra impresa davanti al proprio pubblico, mentre i portoghesi vogliono iniziare con autorità il cammino europeo e avvicinarsi alla fase campionato. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI SAN GALLO-BENFICA CLICCA SU BET365.

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Il momento del San Gallo

Il San Gallo arriva all'appuntamento dopo una stagione molto positiva, conclusa con il secondo posto nella Super League svizzera e con la conquista della Coppa di Svizzera. L'avvicinamento al debutto ufficiale, però, non è stato dei migliori: le ultime amichevoli hanno evidenziato diverse difficoltà difensive, con tre sconfitte consecutive contro Austria Lustenau, Lione e Norwich. La squadra elvetica proverà comunque a sfruttare il ritmo partita e il fattore campo per mettere in difficoltà un avversario di livello superiore.

Il momento del Benfica

Il Benfica inaugura ufficialmente la stagione con l'obiettivo di tornare protagonista anche in Europa. Dopo il terzo posto in campionato, i lusitani sono costretti a passare dalle qualificazioni di Europa League e arrivano alla trasferta svizzera dopo un precampionato caratterizzato da una sconfitta contro il Flamengo e da una convincente vittoria sul Villarreal. Marco Silva è chiamato a gestire alcune assenze e diversi giocatori non ancora al massimo della condizione, ma la qualità della rosa resta ampiamente superiore a quella degli avversari.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il San Gallo cercherà di partire con grande intensità, sfruttando l'entusiasmo del pubblico e una condizione atletica probabilmente più avanzata rispetto agli ospiti. Il Benfica, invece, punterà sul maggiore tasso tecnico e sull'esperienza internazionale per controllare il ritmo della gara e provare a costruire un vantaggio già nella sfida d'andata. I portoghesi partono con i favori del pronostico, ma gli svizzeri hanno dimostrato nella scorsa stagione di poter mettere in difficoltà anche avversari di alto livello.

Probabili formazioni San Gallo-Benfica

Il San Gallo dovrebbe confermare il 3-5-2 con Ati-Zigi tra i pali e la coppia offensiva formata da Besio e Baldé.

Marco Silva lancerà diversi nuovi acquisti dal primo minuto. Bruma è indisponibile per infortunio, mentre Prestianni dovrà scontare una squalifica.

San Gallo (3-5-2): Ati-Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Gortler, Daschner, Boukhalfa, Stevanovic; Besio, Balde.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Lenglet, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Rafa Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis.

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