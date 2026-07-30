La clamorosa rimonta dell'andata ha cambiato completamente l'inerzia del doppio confronto. Giovedì 30 luglio alle ore 19:00, la Dinamo Minsk affronterà il Neftchi Baku nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League. Dopo il successo per 4-2 ottenuto in Azerbaigian, i bielorussi partono con un vantaggio importante, mentre gli ospiti sono chiamati a un'autentica impresa per ribaltare la situazione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DINAMO MINSK-NEFTCHI CLICCA SU BET365.

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Il momento della Dinamo Minsk

La Dinamo Minsk arriva al ritorno con grande fiducia dopo una straordinaria rimonta nella gara d'andata. Sotto di due reti dopo pochi minuti, la formazione bielorussa ha reagito con carattere, imponendosi 4-2 e dimostrando grande qualità offensiva. Inoltre, la squadra può contare su una migliore condizione atletica, grazie al campionato già in pieno svolgimento, e vuole gestire con intelligenza il prezioso vantaggio conquistato.

Il momento del Neftchi Baku

Il Neftchi Baku è chiamato a cancellare una delle sconfitte più amare degli ultimi mesi. Dopo un avvio perfetto nel primo confronto, la formazione azera ha subito la rimonta degli avversari, evidenziando problemi di concentrazione e organizzazione difensiva. Le recenti prestazioni non sono incoraggianti e servirà una prova di grande personalità per tentare una rimonta che appare molto complicata.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il Neftchi dovrà necessariamente assumersi i rischi della partita per recuperare le due reti di svantaggio, mentre la Dinamo Minsk potrà sfruttare gli spazi concessi dagli avversari con rapide ripartenze. La squadra bielorussa ha dimostrato di saper colpire con efficacia in transizione e proverà a mettere al sicuro la qualificazione già nei primi minuti.

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