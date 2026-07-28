La qualificazione è ancora completamente aperta. Mercoledì 29 luglio alle ore 17:00 italiane (21:00 locali), il Kairat riceverà l'Omonia al Central Stadium di Almaty per il ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Champions League. I ciprioti ripartono dall'1-0 conquistato all'andata, mentre i kazaki sono chiamati a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico per continuare il cammino nella massima competizione europea. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI KAIRAT-OMONIA- CLICCA SU BET365.

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Il momento del Kairat

Il Kairat è chiamato a una vera e propria impresa dopo la sconfitta di misura maturata nella gara d'andata. I campioni del Kazakistan, protagonisti nella scorsa edizione della Champions League, stanno vivendo un ottimo momento anche in campionato, dove guidano la classifica grazie a una lunga serie di risultati positivi. Il rendimento casalingo rappresenta una delle principali armi della squadra di Rafael Urazbakhtin, imbattuta da diverse partite davanti ai propri tifosi e determinata a sfruttare il fattore campo per ribaltare il punteggio.

Il momento dell'Omonia

L'Omonia arriva ad Almaty con un prezioso vantaggio e con la consapevolezza di avere a disposizione due risultati su tre per conquistare la qualificazione. La formazione allenata da Henning Berg ha confermato la propria solidità difensiva nella sfida d'andata e proverà a gestire il doppio confronto con ordine ed equilibrio. I campioni di Cipro puntano a tornare protagonisti in Champions League dopo alcune stagioni trascorse tra Conference League e competizioni minori.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Kairat-Omonia

Il Kairat sarà costretto ad assumere fin da subito un atteggiamento offensivo per cercare di riequilibrare il risultato complessivo. L'Omonia potrebbe invece abbassare il baricentro e affidarsi alle ripartenze, sfruttando gli spazi che inevitabilmente concederanno i padroni di casa. La sfida si preannuncia intensa e ricca di tensione, con ogni episodio destinato a pesare sull'esito della qualificazione.

Probabili formazioni Kairat-Omonia

Il Kairat dovrebbe confermare Marc Gual come riferimento offensivo, supportato da Jorginho e Jukkola. La squadra kazaka dovrà fare a meno del giovane talento Dastan Satpayev, trasferitosi al Chelsea.

L'Omonia sarà privo dello squalificato Loïc Nego e degli infortunati Fotis Kitsos e Moses Odubajo, ma Henning Berg dovrebbe confermare gran parte dell'undici visto nella gara d'andata.

Kairat (4-2-3-1): Anarbekov; Mata, Africo, Martynovich, Tapalov; Oksanen, Sadybekov; Jukkola, Jorginho, Mrynskiy; Gual.

Omonia (4-3-3): Fabiano; Pepis, Coulibaly, Panagiotou, Balkovec; Maric, Tankovic, Andreou; Costa, Kakoullis, Montnor.

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