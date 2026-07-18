Il campionato svedese mette di fronte una delle squadre più in forma del momento a un avversario deciso a rilanciarsi. Domenica 19 luglio alle ore 16:30, alla Borås Arena, l'Elfsborg ospiterà il Sirius in una sfida valida per la tredicesima giornata di Allsvenskan. I padroni di casa cercano di interrompere un periodo complicato, mentre gli ospiti vogliono proseguire la loro straordinaria corsa in vetta alla classifica. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ELFSBORG-SIRIUS CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Elfsborg

L'Elfsborg arriva all'appuntamento con la necessità di invertire la rotta dopo un periodo poco brillante. I gialloneri hanno raccolto diversi pareggi nel corso della stagione, ma nelle ultime settimane sono incappati anche in due sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare fuori dalla zona europea. Il distacco dalle prime posizioni resta comunque contenuto e una vittoria contro la capolista permetterebbe di rilanciare immediatamente le proprie ambizioni.

Il momento del Sirius

Il Sirius sta vivendo una stagione da protagonista assoluto. La formazione di Uppsala è ancora imbattuta dopo dodici giornate e guarda tutti dall'alto con un margine importante sulle inseguitrici. Oltre ai risultati, impressiona la continuità offensiva: gli ospiti vantano il miglior attacco del campionato e vanno a segno con grande regolarità, qualità che ha permesso loro di costruire un vantaggio significativo in classifica.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Elfsborg-Sirius

L'Elfsborg proverà a sfruttare il fattore campo per mettere pressione alla capolista e ritrovare quella brillantezza offensiva mancata nelle ultime uscite. Il Sirius, invece, cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti, facendo leva su un attacco capace di creare occasioni con continuità. I precedenti più recenti sorridono agli ospiti, ma i padroni di casa hanno tutte le intenzioni di interrompere questa serie negativa davanti ai propri tifosi.

Probabili formazioni Elfsborg-Sirius

Björn Hamberg dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Ostman riferimento offensivo supportato da Sigurpalsson, Beck e Kamara. Restano indisponibili Per Frick e Niklas Hult.

Il Sirius dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco, affidandosi al tandem formato da Isak Bjerkebo e Robbie Ure, protagonisti di un avvio di stagione eccezionale. Diversi gli assenti tra gli ospiti, con Milleskog, Jonsson, Persson, Anker e Ljungberg ancora ai box.

Elfsborg (4-2-3-1): Pettersson; Wikstrom, Holmen, Isherwood, Okeke; Magnusson, Olsson; Kamara, Beck, Sigurpalsson; Ostman.

Sirius (4-2-3-1): Celic; Castegren, Soumah, Sandberg, Krusnell; Heier, Lindberg; Adindu, Svensson, Bjerkebo; Ure.

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