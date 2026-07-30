Il primo confronto ha lasciato aperta ogni possibilità e il verdetto arriverà soltanto in Finlandia. Giovedì 30 luglio alle ore 18:00, l'Ilves ospiterà lo Stjarnan nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League, con gli islandesi che difendono l'1-0 conquistato nella gara d'andata. I padroni di casa avranno bisogno di una vittoria per continuare il proprio cammino europeo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ILVES-STJARNAN CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Ilves

L'Ilves arriva al ritorno con la consapevolezza di aver lasciato aperto il discorso qualificazione. In Islanda è arrivata una sconfitta di misura maturata soltanto nei minuti finali, ma il club finlandese ha subito rialzato la testa imponendosi per 1-0 sul Lahti in campionato. Davanti ai propri tifosi la squadra punta a sfruttare il sintetico di casa e un atteggiamento più offensivo per mettere in difficoltà gli avversari.

Il momento dello Stjarnan

Lo Stjarnan si presenta in Finlandia forte del vantaggio ottenuto all'andata, ma il momento non è dei migliori. Dopo il successo europeo, gli islandesi hanno incassato una pesante sconfitta per 5-1 contro l'Akranes in campionato, confermando alcune difficoltà lontano dal proprio stadio. La formazione ospite potrebbe adottare un approccio più prudente, cercando di difendere il prezioso margine.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Ilves-Stjarnan

L'Ilves sarà costretto ad aumentare ritmo e pressione fin dalle prime battute per trovare il gol che riequilibrerebbe il doppio confronto. Lo Stjarnan proverà invece a gestire il vantaggio e a sfruttare eventuali ripartenze. La qualificazione resta completamente aperta e potrebbe essere decisa soltanto nei minuti conclusivi.

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