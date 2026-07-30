Le Isole Faroe sperano in una serata da ricordare, ma davanti c'è un Motherwell che ha già messo un piede nel turno successivo. Giovedì 30 luglio alle ore 20:00, il Torshavn ospiterà gli scozzesi nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League. Il 2-0 maturato all'andata obbliga i padroni di casa a una prova di grande intensità, mentre gli ospiti potranno affrontare la sfida con due reti di vantaggio da amministrare. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI TORSHAVN-MOTHERWELL CLICCA SU BET365.

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Il momento del Torshavn

Il Torshavn è chiamato a un'impresa dopo la sconfitta per 2-0 maturata in Scozia. La squadra delle Isole Faroe parte con una lunga esperienza nelle qualificazioni europee, ma non vince una partita continentale dal 2022. Nonostante ciò, il rendimento casalingo offre qualche motivo di speranza: nelle ultime uscite europee davanti ai propri tifosi è rimasta imbattuta, anche se ora servirà una vittoria con almeno due reti di scarto per riaprire il discorso qualificazione.

Il momento del Motherwell

Il Motherwell ha dominato la gara d'andata, creando numerose occasioni e portando a casa un meritato 2-0 grazie alle reti di Martin Moorman e Lukas Fadinger. La formazione di Alfred Johansson sembra aver trovato continuità dopo un precampionato complicato e punta a raggiungere il terzo turno preliminare. L'unico dato che invita alla prudenza è il rendimento esterno nelle competizioni europee, con una lunga serie di trasferte senza vittorie.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Torshavn-Motherwell

Il Torshavn sarà costretto ad attaccare fin dall'inizio nel tentativo di recuperare lo svantaggio, mentre il Motherwell potrà gestire il risultato e sfruttare gli spazi concessi dai padroni di casa. Gli scozzesi partono favoriti, ma la pressione sarà tutta sulle spalle della formazione di casa, chiamata a trovare almeno due gol per rimettere in equilibrio il doppio confronto.

Probabili formazioni Torshavn-Motherwell

Il Torshavn potrebbe apportare qualche modifica all'undici iniziale, affidandosi alla coppia offensiva formata da Jakup Thomsen e Storm Pettersen per cercare la rimonta.

Il Motherwell dovrebbe invece confermare gran parte della squadra vittoriosa nella gara d'andata, con Moorman e Girdwood-Reich ancora al centro della difesa e il tridente Vogt-Booth-Said in avanti.

Torshavn (4-3-3): Mork; Joensen, Johannesen, Steiring, Dam; Mneney, Radosavljevic, Soylu; Voss, Thomsen, Pettersen.

Motherwell (4-3-3): Paulsen; Sparrow, Girdwood-Reich, Moorman, Wilson; Williams, Fadinger, Priestman; Vogt, Booth, Said.

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