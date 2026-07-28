Il Lech Poznań è vicinissimo alla qualificazione. Mercoledì 29 luglio alle ore 20:30, allo Stadion Poznań, i campioni di Polonia ospiteranno l'Aarhus nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Champions League. Il netto 4-1 conquistato in Danimarca mette il Kolejorz in una posizione di grande vantaggio, mentre gli ospiti saranno chiamati a una vera impresa per ribaltare il doppio confronto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI LECH-AARHUS CLICCA SU BET365.

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Il momento del Lech Poznań

Il Lech Poznań arriva al ritorno con grande fiducia dopo la brillante prestazione offerta nella gara d'andata. Il successo per 4-1 in Danimarca ha confermato il valore della squadra di Niels Frederiksen, già protagonista con la conquista del campionato polacco e della Supercoppa nazionale. Anche il pareggio senza reti ottenuto nell'esordio in Ekstraklasa ha evidenziato la solidità difensiva della formazione biancoblù, che davanti al proprio pubblico punta a gestire il vantaggio senza rinunciare ad attaccare.

Il momento dell'Aarhus

L'Aarhus si presenta in Polonia con poche alternative: servirà una prestazione perfetta per riaprire il discorso qualificazione. I campioni di Danimarca hanno pagato a caro prezzo gli episodi dell'andata, ma hanno mostrato carattere pareggiando contro il Brøndby nella prima giornata di campionato. La squadra di Jakob Poulsen dovrà cercare di segnare subito per alimentare le speranze di rimonta.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Lech-Aarhus

Il Lech Poznań cercherà di controllare il ritmo della gara sfruttando il vantaggio accumulato, mentre l'Aarhus sarà costretto ad assumersi rischi fin dai primi minuti. Questo potrebbe regalare una partita aperta e ricca di occasioni, con i polacchi pronti a colpire in contropiede sfruttando gli spazi concessi dagli avversari.

Probabili formazioni Lech-Aarhus

Niels Frederiksen dovrebbe confermare l'undici protagonista della vittoria in Danimarca. In attacco spazio ancora al capitano Mikael Ishak, sostenuto da Patrik Walemark, Pablo Rodriguez e Luis Palma.

L'Aarhus dovrà fare a meno dello squalificato Jesper Hansen e degli infortunati Luka Callø e Nicolai Poulsen. Tra i pali toccherà quindi a Mads Hedenstad, mentre Tobias Bech guiderà il reparto offensivo.

Lech Poznań (4-2-3-1): Lis; Pereira, Monka, Yegbe, Gurgul; Murawski, Kozubal; Walemark, Rodriguez, Palma; Ishak.

Aarhus (3-4-3): Hedenstad; Andersen, Tingager, Kahl; Links, Knudsen, Arnstad, Emmery; Carstensen, Bech, Anderson.

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