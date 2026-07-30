Il Right to Dream Park è chiamato a diventare il teatro della rimonta. Dopo il passo falso dell'andata in Svezia, il Nordsjælland non ha alternative: serve una vittoria contro il GAIS per continuare il cammino in UEFA Conference League. Il ritorno del secondo turno preliminare, in programma giovedì 30 luglio alle ore 19:00, promette novanta minuti ad alta intensità, con i danesi obbligati ad attaccare e gli ospiti intenzionati a difendere l'1-0 conquistato davanti al proprio pubblico. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NORDSJAELLAND-GAIS CLICCA SU BET365.

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Il momento del Nordsjælland

La formazione danese è chiamata a reagire dopo la sconfitta di misura rimediata in Svezia. Il pareggio ottenuto nell'ultimo turno di Superliga contro l'Horsens ha confermato la capacità del Nordsjælland di dominare il possesso del pallone, ma anche una certa difficoltà nel trasformare la mole di gioco in occasioni decisive. Davanti al proprio pubblico servirà una prestazione più incisiva per ribaltare il doppio confronto.

Il momento del GAIS

Il GAIS arriva in Danimarca con un prezioso vantaggio da difendere e con la consapevolezza di aver costruito la propria stagione su solidità ed equilibrio. Gli svedesi hanno subito pochissimi gol nelle ultime settimane e, dopo il pareggio in campionato contro l'Halmstad, proveranno a gestire il risultato senza rinunciare alle ripartenze, arma che ha già fatto male al Nordsjælland nella gara d'andata.

Cosa aspettarsi dalla partita Nordsjælland-GAIS

Il Nordsjælland sarà costretto a spingere sin dal fischio d'inizio, cercando di imporre il proprio ritmo attraverso il possesso palla. Il GAIS, invece, potrebbe abbassare il baricentro per difendere il vantaggio e sfruttare gli spazi lasciati dai danesi. Si prospetta una sfida tatticamente interessante, nella quale l'equilibrio potrebbe rompersi soltanto con un episodio.

Probabili formazioni Nordsjælland-GAIS

Il Nordsjælland dovrebbe confermare il 3-4-3, facendo affidamento sulla qualità di Prince Junior e Runar Robinsson Norheim nel reparto offensivo.

Il GAIS dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3, cercando compattezza difensiva e velocità nelle ripartenze.

Nordsjælland (3-4-3): Andreas Hansen; Ankersen, Salquist, Yirenkyi; Laehteenmaeki, Janssen, Brink, Norheim; Lamine Sadio, Berthelsen, Prince Junior.

GAIS (4-3-3): Krasniqi; Waengberg, Cardaklija, Aagren, De Brienne; Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson; Max Andersson, Salter, Oscar Pettersson.

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