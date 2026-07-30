L'equilibrio del primo confronto rimanda ogni verdetto agli ultimi novanta minuti. Giovedì 30 luglio alle ore 18:00, il Noah ospiterà lo Zimbru Chișinău nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League dopo l'1-1 maturato in Moldavia. Gli armeni proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione, mentre gli ospiti cercheranno il colpo esterno. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NOAH-ZIMBRU CLICCA SU BET365.

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Il momento del Noah

Il Noah ha ottenuto un risultato prezioso nella gara d'andata, pareggiando 1-1 in trasferta dopo una partita nella quale ha creato numerose occasioni, soprattutto nella ripresa. La formazione armena è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, visto che il campionato nazionale non è ancora iniziato, ma può contare su una rosa di qualità e sul sostegno del proprio pubblico. L'obiettivo sarà prendere in mano il possesso del gioco fin dai primi minuti.

Il momento dello Zimbru Chișinău

Lo Zimbru arriva all'appuntamento dopo aver conquistato un'importante vittoria in campionato, confermando la propria solidità difensiva. La squadra moldava è abituata a giocare con grande attenzione tattica, concedendo pochi spazi agli avversari e cercando di colpire in contropiede. Dopo il pareggio dell'andata, servirà un'altra prova di grande sacrificio per provare a conquistare la qualificazione.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Noah-Zimbru

Il Noah proverà a imporre un ritmo elevato sfruttando il fattore campo, mentre lo Zimbru potrebbe scegliere un atteggiamento più attendista, cercando di mantenere il risultato in equilibrio il più a lungo possibile. Si prevede una sfida intensa, con pochi spazi e grande attenzione difensiva da entrambe le parti.

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