Il Noah vuole sfruttare il fattore campo per raggiungere il turno successivo della Conference League, mentre lo Zimbru proverà a confermare la propria solidità

Stefano Sorce

L'equilibrio del primo confronto rimanda ogni verdetto agli ultimi novanta minuti. Giovedì 30 luglio alle ore 18:00, il Noah ospiterà lo Zimbru Chișinău nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League dopo l'1-1 maturato in Moldavia. Gli armeni proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione, mentre gli ospiti cercheranno il colpo esterno. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NOAH-ZIMBRU CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA NOAH-ZIMBRU SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento del Noah

Il Noah ha ottenuto un risultato prezioso nella gara d'andata, pareggiando 1-1 in trasferta dopo una partita nella quale ha creato numerose occasioni, soprattutto nella ripresa. La formazione armena è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, visto che il campionato nazionale non è ancora iniziato, ma può contare su una rosa di qualità e sul sostegno del proprio pubblico. L'obiettivo sarà prendere in mano il possesso del gioco fin dai primi minuti.

Noah-Zimbru

Il momento dello Zimbru Chișinău

Lo Zimbru arriva all'appuntamento dopo aver conquistato un'importante vittoria in campionato, confermando la propria solidità difensiva. La squadra moldava è abituata a giocare con grande attenzione tattica, concedendo pochi spazi agli avversari e cercando di colpire in contropiede. Dopo il pareggio dell'andata, servirà un'altra prova di grande sacrificio per provare a conquistare la qualificazione.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Noah-Zimbru

Il Noah proverà a imporre un ritmo elevato sfruttando il fattore campo, mentre lo Zimbru potrebbe scegliere un atteggiamento più attendista, cercando di mantenere il risultato in equilibrio il più a lungo possibile. Si prevede una sfida intensa, con pochi spazi e grande attenzione difensiva da entrambe le parti.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI NOAH-ZIMBRU CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA NOAH-ZIMBRU SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti