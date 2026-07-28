L'Europa passa dall'Ion Oblemenco Stadium, dove l'Universitatea Craiova è chiamata a una rimonta che vale una stagione. Mercoledì 29 luglio alle ore 19:30, i rumeni ospiteranno il Levski Sofia nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Champions League, con l'obiettivo di cancellare l'1-0 subito all'andata in Bulgaria. I biancoblù, invece, proveranno a difendere il prezioso vantaggio conquistato davanti al proprio pubblico per tornare al terzo turno della competizione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI UNIVERSITATEA CRAIOVA-LEVSKI SOFIA CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Università di Craiova

L'Universitatea Craiova è chiamata a reagire dopo una settimana complicata. Alla sconfitta per 1-0 nella gara d'andata si è aggiunto il pesante 5-1 incassato in campionato contro la Dinamo Bucarest, un risultato che ha inevitabilmente lasciato qualche scoria dal punto di vista mentale. Eppure, in Bulgaria, la formazione rumena aveva prodotto una buona prestazione sul piano del gioco, mantenendo il possesso del pallone e costruendo diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle. Davanti ai propri tifosi serviranno maggiore cinismo e attenzione difensiva.

Il momento del Levski Sofia

Il Levski Sofia arriva in Romania con il morale alto grazie al successo ottenuto all'andata e alla vittoria per 2-1 conquistata in campionato contro il Lokomotiv Sofia. I bulgari stanno ritrovando continuità anche in Europa dopo diversi anni di assenza dai preliminari di Champions League e cercheranno di sfruttare il vantaggio accumulato senza rinunciare a rendersi pericolosi in contropiede.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Universitatea Craiova-Levski Sofia

L'Universitatea Craiova dovrà inevitabilmente assumere l'iniziativa fin dal fischio d'inizio, mentre il Levski Sofia potrebbe impostare una gara più attendista, cercando di sfruttare gli spazi concessi dai padroni di casa. L'equilibrio resta sottile e un gol nei primi minuti potrebbe cambiare completamente l'inerzia del doppio confronto.

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