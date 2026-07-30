Novanta minuti per decidere chi continuerà il proprio cammino europeo. Giovedì 30 luglio alle ore 18:00, l'Inter Turku ospiterà l'Istanbul Başakşehir nel ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Conference League. Dopo l'1-1 maturato in Turchia, la qualificazione è ancora completamente aperta e ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INTER TURKU-BASAKSEHIR CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Inter Turku

L'Inter Turku ha sorpreso tutti nella gara d'andata, conquistando un prezioso pareggio in trasferta grazie a una prestazione di grande organizzazione. La formazione finlandese aveva già eliminato il Sarajevo nel turno precedente e continua a dimostrare di poter competere anche contro avversari di maggiore esperienza internazionale. In campionato è arrivata una sconfitta contro il Gnistan, ma il gruppo di Vesa Vasara vuole trasformare il fattore campo in un'arma per inseguire una storica qualificazione.

Il momento dell'Istanbul Basaksehir

Il Basaksehir arriva in Finlandia con la consapevolezza di avere qualità ed esperienza per superare il turno, ma il pareggio casalingo dell'andata ha complicato i piani della formazione turca. La squadra allenata da Nuri Şahin potrà presentarsi più riposata rispetto agli avversari, non avendo disputato impegni ufficiali nel fine settimana, e punterà ancora sulla solidità difensiva che ha caratterizzato gran parte della scorsa stagione.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'equilibrio visto nella gara d'andata lascia immaginare un'altra sfida molto combattuta. L'Inter Turku proverà a sfruttare il sostegno del pubblico e la velocità dei propri esterni, mentre il Başakşehir cercherà di imporre maggiore qualità nel possesso e colpire nei momenti chiave del match. Anche stavolta gli episodi potrebbero fare la differenza.

Probabili formazioni Inter Turku-Istanbul Basaksehir

Vesa Vasara dovrebbe confermare l'undici che ha ottenuto un ottimo pareggio in Turchia, con Clinton Jephta ancora protagonista nel tridente offensivo.

Nuri Şahin è orientato a riproporre il consueto 4-2-3-1, affidandosi all'esperienza di Shomurodov e Yıldırım per trovare il gol della qualificazione.

Inter Turku (4-3-3): Huuhtanen; Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska; Tuominen, Laine, Ampofo; Essomba, Conteh, Jephta.

Istanbul Başakşehir (4-2-3-1): Sengezer; Şahiner, Bayram, Ba, Karbownik; Güneş, Kemen; Şan, Shomurodov, Brnić; Yıldırım.

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